Продюсер-зрадник Юрій Бардаш поскаржився на переслідування і розповів, як пішки йшов до Москви

Юрій Бардаш втік до Москви через погрози за його проросійську позицію / instagram.com/george.bardash

Музичний продюсер українського походження Юрій Бардаш у прямому ефірі назвав себе російською людиною і "заспівав" хвалебну пісню Росії, яку вважає "великою і могутньою".

Після таких заяв Бардаш, за його словами, почав отримувати погрози від Грузинського національного легіону (неурядове добровольче збройне формування; воює на боці ЗСУ). На той момент він переховувався в Грузії.

Не на жарт злякавшись, путініст прийняв рішення бігти. "Наступного дня після ефіру мені зателефонував чоловік якого я не знав. Повідомив, що в Грузії залишатися небезпечно, потрібно тікати. Я не прийняв всерйоз дане застереження, врешті-решт Грузія демократична країна. На наступний день мені знову подзвонив той же чоловік з тим же посилом. Я знову сказав спасибі, все в порядку, але ввечері пролунав ще один дзвінок вже з України, в ході якого мені сказали, що за мною послали Грузинський легіон і що хлопці вже виїхали. Рюкзак був зібраний за п'ять хвилин. Два дні пересидів в горах Батумі, після, в брід перейшов кордон Грузії і Абхазії", - розповів він у своєму Telegram-каналі.

Людей, які шоковані його зрадою і проросійською позицією, Бардаш називає божевільними, а столицею країни, яка щодня методично знищує його співвітчизників, він безмірно захоплюється.

"Зараз я в Москві, тут спокійно, безпечно і красиво. Дякую всім, хто написав мені слова підтримки. Я дізнався що нас багато. Повірте, кожне ваше добре слово для мене, як щит від нападок божевільних. У мене великі плани, щодо музики і суспільного життя і я вже приступив до їх реалізації", - написав запроданець.

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І поки путіністи-зрадники, накшталт Бардаша, підібгавши хвіст, біжать під крило країни-агресора, розсудливі артисти відмовляються мати зі злочинною російською владою щось спільне. Так радянський і латвійський актор Івар Калниньш розповів, що назавжди прощається з російською сценою через незгоду з війною в Україні.

Також раніше стало відомо, що російським артистам заборонили зі сцени говорити про війну і зобов'язали уникати будь-яких політичних тем при проведенні концертів.

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