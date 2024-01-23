Скандальний продюсер Юрій Бардаш отримав паспорт РФ

Бардаш позував з російським паспортом на тлі прапора Росії і терориста Путіна.

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Бардаша можна привітати з отриманням самого нікчемного паспорта в світі / Колаж Главред, фото Газета.ру, Mash

Скандальний музичний продюсер Юрій Бардаш (уродженець України), який чи не єдиний з усієї когорти українського шоу-бізнесу відкрито підтримав диктатора Володимира Путіна в його агресії проти України, отримав паспорт терористичної Росії.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, Бардаш позував з російським паспортом на тлі прапора Росії і терориста Путіна, який щодня знищує Україну і мирних українців.

У 2022 році музичний продюсер з Алчевська виїхав з України до Росії. Він підтримав військове вторгнення Путіна в Україну і відкрито критикував українську владу.

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Юрій Бардаш тепер офіційно-терорист / Фото Mash

Нагадаємо, раніше невгамовний фанатик дав інтерв'ю російській пропагандистській програмі "Як Татарка". У своєму "викиді жовчі", артист "пройшовся" не тільки по Україні, а й по своїй родині - дружині місяці і синові.

Раніше також українська співачка і колишня протеже божевільного Бардаша Яна Соломко, яка народилася в Полтавській області, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, вибрала сторону Росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, і активно виступає там.

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