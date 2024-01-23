УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Скандальний продюсер Юрій Бардаш отримав паспорт РФ

Олена Кюпелі
23 січня 2024, 13:10
Бардаш позував з російським паспортом на тлі прапора Росії і терориста Путіна.
Бардаша можна привітати з отриманням самого нікчемного паспорта в світі
Бардаша можна привітати з отриманням самого нікчемного паспорта в світі / Колаж Главред, фото Газета.ру, Mash

Скандальний музичний продюсер Юрій Бардаш (уродженець України), який чи не єдиний з усієї когорти українського шоу-бізнесу відкрито підтримав диктатора Володимира Путіна в його агресії проти України, отримав паспорт терористичної Росії.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, Бардаш позував з російським паспортом на тлі прапора Росії і терориста Путіна, який щодня знищує Україну і мирних українців.

У 2022 році музичний продюсер з Алчевська виїхав з України до Росії. Він підтримав військове вторгнення Путіна в Україну і відкрито критикував українську владу.

відео дня
Юрій Бардаш тепер офіційно-терорист
Юрій Бардаш тепер офіційно-терорист / Фото Mash

Нагадаємо, раніше невгамовний фанатик дав інтерв'ю російській пропагандистській програмі "Як Татарка". У своєму "викиді жовчі", артист "пройшовся" не тільки по Україні, а й по своїй родині - дружині місяці і синові.

Раніше також українська співачка і колишня протеже божевільного Бардаша Яна Соломко, яка народилася в Полтавській області, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, вибрала сторону Росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, і активно виступає там.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Яна Соломко Юрій Бардаш новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Не всі випущені ракети РФ досягли цілей: в ЗСУ назвали головні причини

Не всі випущені ракети РФ досягли цілей: в ЗСУ назвали головні причини

15:00 Україна
На півдні ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом із технікою: генерал назвав напрямок

На півдні ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом із технікою: генерал назвав напрямок

14:40 Україна
Удар РФ по Харкову: зросла кількість жертв, тисячі жителів без світла і тепла

Удар РФ по Харкову: зросла кількість жертв, тисячі жителів без світла і тепла

13:36 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:09

Урожай збирають відрами: навіщо садівники кладуть цеглу поруч з полуницею

15:00

Не всі випущені ракети РФ досягли цілей: в ЗСУ назвали головні причини

14:43

Ксенія Мішина на Балі знову опинилася в лікарні

14:40

На півдні ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом із технікою: генерал назвав напрямок

14:33

"Ціль досягнута": путінські поплічники цинічно прокоментували атаку по Україні

Авто в огні в Києві і знищення будинку в Харкові: ракетна атака РФ 23 січняАвто в огні в Києві і знищення будинку в Харкові: ракетна атака РФ 23 січня
13:36

Удар РФ по Харкову: зросла кількість жертв, тисячі жителів без світла і теплаФото

13:36

Українці допомогли затримати Гринкевича: пересування "зливали" правоохоронцям - ДБР

13:35

"Терор проти житлових будинків": Зеленський відреагував на ранковий обстріл України

13:10

Скандальний продюсер Юрій Бардаш отримав паспорт РФ

Реклама
13:05

Ектор Хіменес-Браво назвав причину, через яку залишився в Україні під час війни

12:45

До цього додумався геній: навіщо чіпляють шпильку на матрац

12:44

"Іншого варіанту немає": майор ЗСУ озвучив "рецепт" перемоги України у війні

12:40

"Були влучання" : у ЗСУ розкрили нову тактику масованого удару РФ по Україні

12:26

Скромна актриса з "Спіймати Кайдаша" знялася в сміливій фотосесії

12:06

Офіцер пояснив, яких операцій варто чекати від армії РФ на кордоні країн НАТОВідео

11:59

Гороскоп на завтра 24 січня: Терезам - власна неповага, Водолію - чуже невдоволення

11:46

ЄС готує жорсткі заходи проти Угорщини за блокування допомоги Україні - Bloomberg

11:45

Лавров заявив про готовність до мирних переговорів з Україною та назвав умову

11:28

"Так ганебно впасти": El Кравчук жорстко розкритикував втікачку в РФ Ані Лорак

11:13

"Кварталівці" побували на Донеччині та передали допомогу військовим

Реклама
11:06

Використовують тактику виснаження ворога: чому ЗСУ вийшли з Крохмального - експерт

10:59

Китайський гороскоп на завтра 24 січня: Кози - тримайтеся в тіні, Драконам - романтика

10:44

Отримують відсіч і тікають: Гуменюк розповіла про бої на півдні України

10:39

Церковне свято 24 січня: не зав'язуйте вузли у день преподобної Ксенії

10:26

"За три рубля маму продасть": колишня Тимощука розповіла, як він бреше дітям з приводу РФ

10:10

РФ запустила по Україні понад 40 ракет: сили ППО знищили 21 ворожу цільФотоВідео

09:54

"Гатять з усього, що є": начальник МВА розповів про ситуацію поблизу Авдіївки

09:42

За пару годин до концерту: в мережу потрапило відео виступу Меладзе, коли він дізнався про смерть батькаВідео

09:41

20 балістичних і крилатих ракет: влада Києва озвучила деталі удару по столиці

09:37

Ракетний удар РФ убив 5 українців, ще щонайменше 40 - постраждалиФото

09:36

Кавова гуща незамінна у ванній: що з нею роблять хитрі господаріВідео

09:21

"Наступні місяці будуть критичними для України": у Байдена закликали Конгрес діяти

09:00

Європа до війни не готова, РФ здатна захопити країни Балтії, як Крим - ГетьманЕксклюзив

08:50

Путіністку Тализіну госпіталізували у важкому стані

08:10

Трамп позбувся Десантіса, але цього мало для перемогиПогляд

07:41

РФ атакувала Харків: зруйновано житловий будинок, є жертви, постраждала 10-річна дівчинка

07:08

У Києві пролунали потужні вибухи: горіли автівки, є жертва та постраждаліФото

06:37

РФ запустила ракети, по всій Україні оголошена тривога: що відомо

06:10

Новий тріумф Трампа?Погляд

05:50

Що буде, якщо загубили хрестик: мольфар закликає не робити найбільшу помилкуВідео

Реклама
05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 7 секунд знайти черепаху

05:10

Ракети для Кримського мосту: експерт пояснив мету візиту Макрона в Україну

04:30

Шкаралупа буде відпадати сама по собі: як легко і за хвилини почистити горіхиВідео

04:00

Оніміли руки і ноги: зірка "50 відтінків сірого" потрапив до лікарів після атаки комах

03:24

Мудрець, шукач або маг: як підібрати стиль для вашого архетипу

02:45

Колишня невістка Єлизавети II отримала другий за півроку важкий діагноз

02:15

РФ може відкрити другий фронт: коли й де Путін планує розв'язати нову війну

01:31

Жовте стане білим: 3 способи довести унітаз до ідеального блиску

00:43

Там, де може напасти РФ: Польща і Литва проведуть навчання в Сувалкському коридорі

00:08

Залишиться хрустким і не пожовтіє: простий рецепт ніжного безе від шеф-кондитера

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнесТести по картинці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти