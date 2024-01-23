Скандальний музичний продюсер Юрій Бардаш (уродженець України), який чи не єдиний з усієї когорти українського шоу-бізнесу відкрито підтримав диктатора Володимира Путіна в його агресії проти України, отримав паспорт терористичної Росії.
За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, Бардаш позував з російським паспортом на тлі прапора Росії і терориста Путіна, який щодня знищує Україну і мирних українців.
У 2022 році музичний продюсер з Алчевська виїхав з України до Росії. Він підтримав військове вторгнення Путіна в Україну і відкрито критикував українську владу.
Нагадаємо, раніше невгамовний фанатик дав інтерв'ю російській пропагандистській програмі "Як Татарка". У своєму "викиді жовчі", артист "пройшовся" не тільки по Україні, а й по своїй родині - дружині місяці і синові.
Раніше також українська співачка і колишня протеже божевільного Бардаша Яна Соломко, яка народилася в Полтавській області, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, вибрала сторону Росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, і активно виступає там.
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