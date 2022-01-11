Санта Дімопулос повідала про "непростий вік" свого сина від Джеджули

Санта Дімопулос розповіла про свого сина / instagram.com/santadimopulos/

Українська співачка і медиадива Санта Дімопулос виховує двох дітей. Перша її дитина-13-річний син Даніель від відомого українського шоумена Андрія Джеджули, а друга - дочка Софія від бізнесмена Ігоря Кучеренка, яка народилася в 2019 році.

Переможниця "Танців з зірками 2020" розповіла про перехідний вік сина в Instagram, коли відповідала на запитання своїх фолловерів.

Дімопулос запитали, як вона справляється з непростим періодом хлопчика. На що, Санта відповіла, що перехідний вік проходить прекрасно, але бувають зміни настрою, і він може нагрубити.

"Мені гріх скаржитися. У мене прекрасний син. Звичайно, є моменти, коли не слухає, лінується, може нагрубити, як і будь-який підліток. Я змінила до цього ставлення. Головне - він добрий і людяний, інше підрівняємо", - зазначила дівчина.

Раньше Санту Дімопулос в чуттєвому образі сплутали з секс-символом Італії Монікою Беллуччі.

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