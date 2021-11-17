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Танці з зірками 8 сезон 12 ефір: знову на паркеті Дімопулос і Мішина, та несподіваний дебют

17 листопада 2021, 20:52

Переможе хитрий або найсильніший?

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Танці з зірками 8 сезон: хто покине шоу за крок до перемоги? / instagram.com/tanci1plus1

В цю неділю 21 листопада о 21:00 на каналі 1+1 відбудеться півфінал восьмого сезону шоу Танці з зірками.

З кожним випуском ефіри стають все жорсткішими, а конкуренція загострюється до межі. На паркеті Танців залишилося лише три пари.

У 12 випуску їх чекає особливе завдання: перший танець пари виконають з переможцями попередніх сезонів.

Так пара Логай-Кареліна станцюють з Ксенією Мішиною - переможницею 6 сезону Танців з зірками, Войтенко-Маланчук - з Ігорем Ласточкіним, а Харлан-Дікусар - з Сантою Дімопулос.

Яким буде другий танець 12 ефіру пари дізнаються лише в неділю. Відома тільки тема - латиноамериканська програма. Конкретний танець для кожної пари буде вибирати пара-конкурентка в прямому ефірі.

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Продовжуючи традицію, на паркет на "запрошення" телеглядачів вийде співачка Даша Астаф'єва, щоб поборотися за місце в наступному сезоні Танців з зірками. Пару їй складе колишній партнер Джамали Антон Нестерко.

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Даша Астаф'єва візьме участь у 8 сезоні Танців з зірками / instagram.com/tanci1plus1

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Раніше стала відома Дата виходу довгоочікуваного продовження кіносаги про Гаррі Поттера.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.

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