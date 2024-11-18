Найсексуальніший чоловік-2024 отримав титул через відмову інших зірок - ЗМІ

Скандал із People і Джоносом Красінскі - що сталося:
- Зірка серіалу Офіс був визнаний найсексуальнішим чоловіком цього року
- Daily Mail отримав інформацію про те, чому Красінскі насправді отримав "корону"
Оголошення популярним журналом People 45-річного актора, режисера і сценариста Джона Красінскі найсексуальнішим чоловіком 2024 року може обернутися скандалом. Видання Daily Mail отримало інформацію з неназваного джерела, згідно з якою Красінскі виявився далеко не першою зіркою, якій редакція People пропонувала спокусливий титул.
Інсайдер розкрив виворіт відбору зіркових чоловіків на звання найсексуальнішого, який відбувається з 1985 року. Дійсно, деякі знаменитості отримували це звання кілька разів, проте є й такі, хто навідріз відмовлявся.
Тоді People доводилося шукати іншу кандидатуру, хто буде згоден з'явитися на їхній обкладинці та цілий рік носити свій "сексуальний" титул. Так сталося і цього року. Неназваний інформатор стверджує, що Красінскі прийняв "корону" лише після того, як від неї відмовилися одразу дві зірки - актори Глен Пауелл ("Королеви крику", "Приховані фігури", "Топ Ган: Меверік") і Педро Паскаль ("Гра престолів", "Мандалорець", "Останні з нас").
"Джон - чудовий хлопець, але він у жодному разі не був їхнім вибором номер один. Цього року журнал кілька разів пропонував Глену Пауеллу і Педро Паскалю стати їхніми кандидатами, але вони вперто відмовлялися. В обох були свої причини, але журнал People благав і постійно отримував негативну відповідь. Глен хоче домогтися більшого успіху в акторській майстерності зараз, коли він нарешті отримує приголомшливі ролі і стає зіркою, а Педро не відчуває, що це (звання "найпривабливішого" - прим. редактора) коли-небудь було тим, що могло б його зацікавити. Він не сприймає це всерйоз, і хоча це приємні лестощі, його его цього не потребує", - повідомляє інформатор.
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Що відомо про видання People?
People - американський тижневик про зірок і селебрітіз, моду і стиль життя. Публікується з 1974, пізніше з'явилася веб-версія журналу. Відомий своїми щорічними рейтингами - "100 найкрасивіших людей", "Найсексуальніший чоловік року", "Найсексуальніша жінка року", "Найкраще/найгірше вбрання" тощо. Є одним із найбільш популярних видань - станом на 2018 рік його аудиторія складалася з більш ніж 35.9 мільйонів шанувальників.
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