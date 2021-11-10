Новий Холостяк 12 сезону: що відомо про красеня з Майамі

Новим героєм шоу Холостяк став Алекс Топольський/ instagram.com/alexander_topolsky/

Телеканал СТБ оголосив ім'я головного героя 12-го сезону проекту"Холостяк". Ним став 32-річний українець Алекс Топольський.

Народився і виріс він у Львові. У 2006-2010 роках навчався менеджменту у Львівському інституті менеджменту.

Сім років тому Алекс переїхав жити в США

"З юних років амбіції майбутнього Холостяка були дуже сміливими. Він завжди вірив, що зуміє домогтися успіху поодинці, і відразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар'єру. Його шлях до мрії не був легким: Алексу довелося випробувати всі "принади" життя емігранта, змінити кілька міст і видів діяльності. Однак всі труднощі тільки загартували характер Холостяка і переконали його в тому, що він на правильному шляху", — йдеться в підписі про чоловіка на аккаунт-сторінці шоу в Instagram.

Фото: instagram.com/alexander_topolsky/

Зараз Топольський живе в Майамі, де побудував успішний бізнес. Чоловік займається нерухомістю - він здає в оренду розкішні апартаменти в Майамі та Лос-Анджелесі.

"Я не прихильник відносин, побудованих на взаємовигоді. Мені важливо, щоб в парі були спільні цінності і збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, у відносинах з якою у нас будуть щирі емоції, тепло і справжня любов. І я переконаний, що зустріч її саме в Україні", – розповів Новий Холостяк.

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Алекс займається спортом / instagram.com/alexander_topolsky/

За час життя в США чоловік так і не знайшов свою половинку. Так що шукати свою любов він приїде в Україну.

Зйомки нового сезону вже почалися. Прем'єра реаліті-шоу відбудеться в березні 2022 року.

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