Російськими грошима підтримує ЗСУ: в РФ знову "наїхали" на Меладзе

У країні-агресорі РФ запідозрили, що Валерій Меладзе може фінансувати ЗСУ, заробляючи на корпоративах в РФ і концертах за кордоном.

Валерій Меладзе / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

У країні-агресорі Росії місцеві чиновники запідозрили, що співак Валерій Меладзе може фінансувати ЗСУ грошима, заробленими на російських корпоративах і концертах для росіян за кордоном. Як пишуть російські пропагандисти, музиканта чекають нові перевірки.

Керівник Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін направив звернення до генпрокурора країни-агресора Ігоря Краснова. Мовляв, брат співака - композитор і продюсер Костянтин Меладзе – одружений на українській попспівачці Вірі Брежнєвій, яка прямо засудила вторгнення російської армії в Україну і розірвала всі зв'язки з країною-агресором.

Бородін побоюється, що зароблені гроші Меладзе витрачає на допомогу ЗСУ.

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"У багатьох громадян виникло питання, чи не йдуть зароблені ним на корпоративах в Москві і Дубаї кошти на підтримку Збройних сил України", – написав він.

Яке рішення прийняв генпрокурор країни агресора, пропагандисти поки не повідомили.

Скандал з Валерієм Меладзе

Валерій Меладзе, який провів юність і молодість в українському Миколаєві і там же почав музичну кар'єру, відзначився новим вчинком. Відео було опубліковано в мережі.

Інцидент стався на великому новорічному святі, яке для себе організували жителі країни-агресора в Дубаї (ОАЕ).

До Меладзе підійшов один з гостей і попросив передати привіт його дружині. Коли співак з грузинською безпосередністю і красномовством почав говорити, чоловік несподівано вимовив фразу "Слава Україні". Меладзе, тим не менше, сказав у відповідь:"Героям слава". Але завбачливо прибрав від свого обличчя мікрофон, щоб цю фразу чуло менше людей.

До слова, сам співак публічно засуджував війну, яку Путін розв'язав проти України і на деякий час залишав Росію. Але потім повернувся і знову співає на корпоративах росіян.

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