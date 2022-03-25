Російський телеведучий зрікся РФ і вступив у Київську Тероборону

Російський телеведучий Олексій Суханов вступив до лав Київської територіальної оборони / instagram.com/suhanov.official

Російський телеведучий Олексій Суханов вступив до лав Київської територіальної оборони.

У 2014 році він підтримав Євромайдан і покинув Росію, згодом почав працювати в Україні, зокрема вів соціальне ток-шоу Говорить Україна на телеканалі Україна. 21 січня 2022 року отримав паспорт громадянина України.

У день, коли Путін визнав незалежність "ЛДНР", Суханов заявив, що для нього більше не існує країни, в якій він народився, виріс і прожив більшу частину свого свідомого життя.

24 березня, через місяць після початку широкомасштабного збройного вторгнення Росії на територію України, на офіційній сторінці ток-шоу Говорить Україна з'явилося повідомлення про те, що ведучий Олексій Суханов вступив в тероборону Києва. Місто він не покидав з початку війни. Зараз він очікує призову.

"Україна сьогодні є символом честі і мужньої боротьби за своє майбутнє. За право на вільний вибір - якою буде Україна, куди рухатиметься і як житиме... Не просто так гинуть наші солдати, добровольці, все заради того, щоб кожен із нас раз і назавжди зрозумів, наскільки важливою є свобода, незалежність, принципова позиція",- каже Суханов.

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