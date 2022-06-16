Російський комік захопився мужністю українців і Зеленського: "Уявити собі таке було складно"

Михайло Шац захопився українцями і президентом Зеленським / Колаж

Російський актор, шоумен і комік, а також колишній чоловік Тетяни Лазарєвої, Михайло Шац в інтерв'ю для каналу Новий час розповів, що думає про український народ і президента Зеленського, які опинилися на очах у всього світу.

Артист з першого дня війни висловив сувору антивоєнну позицію, з 2011 року є членом протестного руху Росії і має опозиційні нинішній владі РФ погляди. Побоюючись репресій Шац втік з країни, і зараз проживає в Ізраїлі.

У недавньому інтерв'ю, він розповів, що продовжує пильно стежити за новинами про війну в Україні. З усього новинного потоку найбільше його "чіпляють" історії про героїзм українців: "Я абсолютно вражений і захоплююся духом українського народу, його прагненням у цій боротьбі за свободу і незалежність. Цей героїзм, жахи, які там відбуваються. Ось ця боротьба з явно переважаючим противником, це завзятість..."

Крім того він згадав, як вітав з інавгурацією колишнього колегу по КВН, а нині - президента України, Володимира Олександровича Зеленського. Тоді Шац заявив, що у нього не вистачило б сміливості на вибори, зараз же він здивований і захоплений мужністю нашого гаранта, який став одним з найвпливовіших людей на планеті.

"Володимир, звичайно, вражає. Дійсно людина, що зайняла раптом несподівано таке місце. Опинився в центрі уваги всього світу. Уявити собі таке було складно. Це мені говорить про те, що кожен з нас здатний на багато що. Він опинився в таких умовах. Це викликає не просто захоплення, а й здивування. Якісь думки, що кожен з нас може поритися в собі і теж витягнути щось. Головне не боятися цього робити", - заявив комік.

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Раніше український співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак захищає Україну і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

Також Главред розповідав, що російський і американський журналіст, ведучий і письменник Володимир Познер порушив мовчання і зробив загадкову заяву про війну в Україні.

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