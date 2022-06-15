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Російська гумористка Лазарєва закликала віддати Путіна під трибунал

15 червня 2022, 18:15

Актриса показала знімки з мітингів в Європі, на які люди приходили з антивоєнними плакатами і біло-синьо-білими прапорами (символом РФ без путінського режиму).

колаж Путін, Лазарєва
Володимир Путін, і Тетяна Лазарєва / ua.depositphotos.com і Instagram

Легендарна Російська комедіантка і колишня зірка "ОСП-студії" Тетяна Лазарєва, відома своєю підтримкою України в боротьбі проти Росії, зажадала віддати російського диктатора Путіна під трибунал. Відповідну заяву вона розмістила на своїй Instagram-сторінці.

"У нас тепер немає країни, як немає і прапора, яким ми колись пишалися. Але у нас є новий прапор і багато нових країн, де ми живемо, не втрачаючи своєї так званої національної ідентичності. Так, ми з Росії, але ми не хочемо і не можемо повертатися в країну, яка веде агресивну війну в даний момент, вбиваючи людей, знищуючи міста і руйнуючи економіку двох країн. За нами ніхто не стоїть, і ніким ця акція не була організована - просто збиралися знайомі і незнайомі люди, які хотіли в цей день бути разом і думали про подальшу долю Росії. І ті, хто впевнений, що люди на цих фотографіях кимось проплачені і куплені - таким чином говорять лише про своє власне мислення, значить вони тільки так і можуть мислити – за гроші, продаючись і продаючи все, що можна продати", – написала Лазарєва.

Свою полум'яну промову актриса прикрасила хештегом #Трибуналпутіну.

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Нагадаємо, раніше Тетяна Лазарєва в деталях розповіла про головну проблему росіян і Росії в цілому. Вона каже, що жителі країни-агресора не хочуть брати на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні, оскільки беруть приклад з кремлівської верхівки.

"Найбільша проблема зараз в Росії - це небажання брати відповідальність на себе. Ні в кого. Ось прям від верху до низу. Це все нав'язано цим Порядком. Люди бачать, як розлучився Путін, і вони думають: "О, можна блін, кльово". Всі ці чутки про Кабаєву, про коханку, про якихось дітей. І всі такі теж:"Хм, можна значить". І ти бачиш цих людей в Москві, як у них у всіх дружини змінюються, з'являються нові. Це ж сигнали", - зазначила Лазарєва.

До того Лазарєва приєдналася до проєкту студії Квартал 95 "Байрактар News".

У цьому інтернет-проєкті де в карикатурному образі, дуже схожому на офіційну представницю МЗС РФ Марію Захарову, вона веде шоу про історію світу з точки зору Росії. Таким чином артистка висміює російську пропаганду.

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Автор: Єгор Бунін
Володимир Путін Тетяна Лазарєва війна Росії та України
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