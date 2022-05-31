УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Адам і Єва - росіяни, тому що голі і бідні": Тетяна Лазарєва висміяла пропагандистські шоу РФ

31 травня 2022, 03:46

Актрису обурює, як роспропаганда перекручує саму суть історії заради створення нових політичних догм.

false
Тетяна Лазарєва висміяла пропагандистські шоу РФ / instagram.com/lazarevatut

Російська актриса і комедіантка Тетяна Лазарєва має стійку антивоєнну позицію і критикує російську владу та пропаганду.

Нещодавно вона приєдналася до проєкту студії Квартал 95 Байрактар News, де в карикатурному образі, дуже схожому на офіційну представницю МЗС рф Марію Захарову, вона веде шоу про історію світу з точки зору росії. Таким чином артистка висміює російську пропаганду, що безсоромно спотворює реальну історію на догоду рашистським ідеалам.

"Добрий день. Це програма росія придумала все - урок незручної історії світу, про яку нас просили мовчати", - з цих слів починається ролик, який Лазарєва виклала на своїй сторінці в Instagram.

Так артистка розповіла, що перші люди на землі, Адам і Єва, були росіянами - бідними, голими і голодними, адже були змушені ділити всього одне яблуко на двох; динозаврів теж придумали росіяни, тому що їм хотілося воювати, а НАТО тоді ще не було; назва "Наша ера" - теж ідея росіян, адже все навколо "наше", тобто російське.

Не залишилася без уваги і головна ікона "русского мира", якій просочені кремлівською пропагандою рашисти поклоняються, як Богу: "А хто на вашу думку придумав Бога? Причому спочатку він був простим полковником КДБ і носив дипломат за своїм начальником, і тільки потім вже придумали, що Він Бог".

Смішне на перший погляд відео все ж несе в собі нестерпний смуток. Його Лазарєва підписала так: "Як шкода, що за часів Київської Русі не було фб. А ось про сьогоднішній день і історію в ньому росії збрехати вже не вийде. Продовжую зі своїми новими дружками зі Студії Квартал 95 висміювати агресора сьогоднішніх днів. Історію переписували, переписували, та не випереписували".

читайте такожЛідер Бумбоксу Андрій Хливнюк показав бойовий шрам після поранення

Раніше свою щіпку гумору вирішив внести український ведучий і журналіст Дмитро Гордон - він показав себе у вампірському образі з немовлям-Путіним на руках.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес 95 Квартал Тетяна Лазарєва студія 95 квартал новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:05

Слава Камінська показала свою "новинку" в панчохах і прозорому боді

03:46

"Адам і Єва - росіяни, тому що голі і бідні": Тетяна Лазарєва висміяла пропагандистські шоу РФВідео

03:15

У контрнаступ потрібно йти поступово: що для цього необхідно - експертВідео

03:10

Найпростіший і дуже смачний рецепт вареників: чому ніколи не можна виливати воду після варінняВідео

02:42

"У Кремлі знову почали смоктати порожню соску": Гіркін раптово накинувся на Лаврова

Реклама
02:10

Україну атакують град і найсильніша спека: синоптики назвали найспекотніший день червняВідео

01:37

Молодший син Мадонни в червоній сукні перевершив маму по глибині декольте

01:37

Політолог пояснив, як Шольц і Макрон сприяють новому насильству від Путіна

00:51

Прикмети на 31 травня: що не можна робити і як залучити удачуВідео

00:18

"Профан та просто шоумен": російські полковники обговорюють Шойгу і провали своєї армії в УкраїніВідео

00:13

Лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк показав бойовий шрам після поранення

30 травня, понеділок
23:49

Ситуація дуже важка: Зеленський назвав ключові "мішені" окупантів в УкраїніВідео

23:45

"На гуманітарці знайшла ботокс і вколола": Леся Нікітюк виправдалася за губи

23:37

Привернете удачу і неймовірне багатство: прикмети на червень, які принесуть успіх та грошіВідео

23:26

"Спецоперацію" ми вже виграли: Арестович спрогнозував, скільки триватиме війнаВідео

23:24

Дельфін і русалка вже не ті: Королева замінила колишнього чоловіка на сина

23:06

Стрілятимуть на 70 км замість 300 км: США розглядають передачу РСЗВ, але з іншими ракетамиВідео

22:40

Божевільні штрафи: екс-ведуча "Першого каналу" розповіла, як карають журналістів за слово "війна"

22:39

Зеленський провів переговори з Ердоганом: перші подробиціВідео

22:35

ЕксВІА Гра, що замовчує війну в Україні, втікла в Угорщину, де стала тренером модного шоу

Реклама
22:20

Російські катери активно шастають біля зміїного: зведення Генштабу ЗСУ

22:13

Йдуть потужні бої: окупанти прорвалися всередину СєвєродонецькаВідео

22:08

"Я вдома": Наталія Могилевська випустила зворушливий кліпВідео

21:56

ЗСУ "підсмажили" Стугною техніку окупантів разом з екіпажем: ефектне відеоВідео

21:51

У Зеленського підтвердили втрату контролю над ЛиманомВідео

21:18

Дмитро Гордон в образі вампіра зобразив замах на Путіна

21:07

Путін погрожував усунути Лукашенка від влади - військовий експертВідео

20:47

Зеленський розніс ЄС за затримку шостого пакету санкцій проти РосіїВідео

20:44

Бойовики "ДНР" погрожують стратити українських бійців з АзовсталіВідео

20:32

У Мінсоцполітики розповіли, як підвищуватиметься пенсія в Україні

20:30

Хто міг би стати ведучим Євробачення-2023 в Україні: Остапчук назвав імена колегВідео

20:13

Окупанти РФ перекидають резерви та готують штурм на трьох напрямкахВідео

20:12

Заллє дощами і налетять грози: в останній день весни в Україні вдарить спекаВідео

20:10

Прикмети на 1 червня: що не можна робити в перший день літа і як не потрапити в бідуВідео

20:07

Гороскоп на червень 2022: на Риб чекає місяць перемог, кохання, побачень і компліментівВідео

19:45

78% українців категорично проти будь-яких поступок росіянам: нове опитування

19:45

Kalush Orchestra отримають новий кубок Євробачення-2022: що сталосяВідео

19:37

"Звільнення" Донбасу не вдалося: як РФ один за одним провалює свої плани щодо УкраїниПогляд

19:27

Макрон мляко відреагував на вбивство окупантами французького журналіста в УкраїніВідео

19:22

"Країна стукачів і вертухаїв": у Зеленського висунули гучне звинувачення на адресу РФВідео

Реклама
19:17

"КДБшне маскування": Кулеба прокоментував "готовність Росії" до переговорів з УкраїноюВідео

19:14

Пропагандистка Єгорова образилася на висловлювання дочки і назвала її "Павликом Морозовим"

18:51

ЗСУ вибили ворога з Миколаївки на Херсонщині: рашисти в паніці рахують втратиВідео

18:46

Кадирівці "б'ються" з соснами: СБУ показала знущальне відео зі смартфона "TikTok-солдата"Відео

18:41

Путін спростив надання громадянства Росії для українських дітей-сирітВідео

18:29

Медведєв похвалив Байдена за відмову дати РСЗВ для ЗСУ і вибухнув новими погрозами УкраїніВідео

18:24

Шольц назвав терміни введення нафтового ембарго проти РосіїВідео

18:18

Раптова атака і ближній бій: Сили оборони показали зачистку Харківщини від рашистівВідео

18:16

Росія закидатиме Україну трупами і старою технікою: чого далі чекати від війни з РФПогляд

18:09

Цимбалюк розповів, чому про війну мовчить українська актриса і екс-дружина популярного актора з РФ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти