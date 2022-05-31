"Адам і Єва - росіяни, тому що голі і бідні": Тетяна Лазарєва висміяла пропагандистські шоу РФ

Тетяна Лазарєва висміяла пропагандистські шоу РФ / instagram.com/lazarevatut

Російська актриса і комедіантка Тетяна Лазарєва має стійку антивоєнну позицію і критикує російську владу та пропаганду.

Нещодавно вона приєдналася до проєкту студії Квартал 95 Байрактар News, де в карикатурному образі, дуже схожому на офіційну представницю МЗС рф Марію Захарову, вона веде шоу про історію світу з точки зору росії. Таким чином артистка висміює російську пропаганду, що безсоромно спотворює реальну історію на догоду рашистським ідеалам.

"Добрий день. Це програма росія придумала все - урок незручної історії світу, про яку нас просили мовчати", - з цих слів починається ролик, який Лазарєва виклала на своїй сторінці в Instagram.

Так артистка розповіла, що перші люди на землі, Адам і Єва, були росіянами - бідними, голими і голодними, адже були змушені ділити всього одне яблуко на двох; динозаврів теж придумали росіяни, тому що їм хотілося воювати, а НАТО тоді ще не було; назва "Наша ера" - теж ідея росіян, адже все навколо "наше", тобто російське.

Не залишилася без уваги і головна ікона "русского мира", якій просочені кремлівською пропагандою рашисти поклоняються, як Богу: "А хто на вашу думку придумав Бога? Причому спочатку він був простим полковником КДБ і носив дипломат за своїм начальником, і тільки потім вже придумали, що Він Бог".

Смішне на перший погляд відео все ж несе в собі нестерпний смуток. Його Лазарєва підписала так: "Як шкода, що за часів Київської Русі не було фб. А ось про сьогоднішній день і історію в ньому росії збрехати вже не вийде. Продовжую зі своїми новими дружками зі Студії Квартал 95 висміювати агресора сьогоднішніх днів. Історію переписували, переписували, та не випереписували".

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