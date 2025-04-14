Російська актриса двічі штрикнула ножем свого коханця: їй "світить" 10 років

Олександру Дроздову звинувачують у тому, що вона напала з ножем на актора Іллю Деля.

https://glavred.net/stars/rossiyskaya-aktrisa-dvazhdy-pyrnula-nozhom-svoego-lyubovnika-ey-svetit-10-let-10655999.html Посилання скопійоване

Олександра Дроздова та Ілля Дель / колаж: Главред, фото: instagram.com/ilya.dell, суд РФ

Ви дізнаєтеся:

Через що сталася різанина

У якому стані перебуває жертва нападу

Суд Санкт-Петербурга (РФ) відправив під домашній арешт 26-річну російську актрису Олександру Дроздову за звинуваченням у заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю. Про це повідомляють у російському суді.

Дроздову звинувачують у тому, що вона напала з ножем на актора Іллю Деля. За версією слідства, у ніч на 12 квітня Дроздова і Дель були у квартирі на вулиці Казанській, де акторка "на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних стосунків" завдала своєму колезі "щонайменше два удари в ділянку грудей колючо-ріжучим предметом". Того ж дня Дроздову затримали, їй висунули обвинувачення.

відео дня

Дроздова вдарила Деля ножем під час сварки. За її словами, Дель прийшов напідпитку, почався конфлікт, під час якого актор схопив дворічну дочку Дроздової від першого шлюбу. Злякавшись за дитину, Дроздова завдала удару ножем. Деля госпіталізували, наступного дня він мав грати головну роль у виставі "Театральний роман". Прем'єра пройшла без нього.

Деля екстрено госпіталізували і зараз життю Деля нічого не загрожує. Він нібито пробачив Олександру і вже не має до неї претензій.

Під час засідання суду представник потерпілого закликала суд проявити м'якість щодо підсудної, матері малолітньої дитини, і залишити їй можливість виступати в театрі. За місцем роботи дівчини їй дали позитивну характеристику.

Наразі Олександру взяли під домашній арешт на два місяці. Розслідування інциденту триває. Їй може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

40-річний Дель грав у серіалах "Утриманки", "Вертинський" і "Фандорін. Азазель", а також у фільмі "Цой". Дроздова також знімалася в різних російських серіалах.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про дочку Анни Кошмал. Дівчинка з'явилася на світ місяць тому, і акторка тільки зараз зважилася показати фотографії новонародженої.

Також учасник Нацвідбору-2025 Яків Марний із гурту ДК Енергетик уперше вийшов на зв'язок після мобілізації, і показав, який вигляд має без бороди і довгого волосся.

Українська співачка Slavia (Ярослава Притула) нещодавно оголосила, що вперше стане мамою, і розкрила особистість свого обранця і батька майбутньої дитини. До цих стосунків артистка 20 років (з них вісім - у шлюбі) була з українським співаком Михайлом Dzidzio Хомою.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред