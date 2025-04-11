Легендарна українська акторка розповіла про смерть чоловіка - що сталося

Ви дізнаєтеся:
- Ніна Набока поховала трьох чоловіків
- Акторка розповіла про смерть останнього
Українська легендарна акторка Ніна Набока розповіла за яких умов загинув її чоловік.
В інтерв'ю Аліні Доротюк Набока зазначила, що поховала трьох своїх чоловіків, тому її навіть називають "чорною вдовою". Але вона не ображається на це, адже дбала про кожного.
Третій чоловік знаменитості працював в операторському цеху і був буквально "золотою людиною", але зловживав алкоголем, що його і згубило.
Одного разу він випив і впав у льох, вдарившись головою, і помер.
"Чоловіки дуже звертають на це увагу. На те, що він уже не чоловік. Я кажу: "Та мені вже нічого не треба, аби ти був зі мною. Сиди на дачі й господарюй". А чоловіки не можуть цього перенести, розумієте. Дуже складно їм. Тому він, напевно, і запив. Я збиралася їхати на дачу, а сусідка подзвонила і каже, що собака гавкає. А він там догори ногами. Уявляєте, яка страшна смерть", - згадала Набока.
Дивіться відео інтерв'ю Ніни Набоки:
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Хто така Ніна Набока?
Набока Ніна - українська актриса. Народна артистка України. Лауреатка кінопремії "Золота дзиґа" за роль баби Зіни у фільмі "Припутні" (2018).
Викладає "Акторську майстерність та культуру мовлення" при Київській муніципальній академії музики ім. Р. Глієра. Р. Глієра.
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