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Легендарна українська акторка розповіла про смерть чоловіка - що сталося

Еліна Чигис
11 квітня 2025, 13:49
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Ніна Набока поділилася, чому сталася трагедія.
Ніна Набока
Ніна Набока - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ніна Набока

Ви дізнаєтеся:

  • Ніна Набока поховала трьох чоловіків
  • Акторка розповіла про смерть останнього

Українська легендарна акторка Ніна Набока розповіла за яких умов загинув її чоловік.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Набока зазначила, що поховала трьох своїх чоловіків, тому її навіть називають "чорною вдовою". Але вона не ображається на це, адже дбала про кожного.

Третій чоловік знаменитості працював в операторському цеху і був буквально "золотою людиною", але зловживав алкоголем, що його і згубило.

Одного разу він випив і впав у льох, вдарившись головою, і помер.

Ніна Набока активно знімається в різних проектах
Ніна Набока активно знімається в різних проєктах / фото: instagram.com, Ніна Набока

"Чоловіки дуже звертають на це увагу. На те, що він уже не чоловік. Я кажу: "Та мені вже нічого не треба, аби ти був зі мною. Сиди на дачі й господарюй". А чоловіки не можуть цього перенести, розумієте. Дуже складно їм. Тому він, напевно, і запив. Я збиралася їхати на дачу, а сусідка подзвонила і каже, що собака гавкає. А він там догори ногами. Уявляєте, яка страшна смерть", - згадала Набока.

Дивіться відео інтерв'ю Ніни Набоки:

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Хто така Ніна Набока?

Набока Ніна - українська актриса. Народна артистка України. Лауреатка кінопремії "Золота дзиґа" за роль баби Зіни у фільмі "Припутні" (2018).
Викладає "Акторську майстерність та культуру мовлення" при Київській муніципальній академії музики ім. Р. Глієра. Р. Глієра.

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