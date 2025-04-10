Уперше після мобілізації: Марний із ДК Енергетик розповів про військову службу

Шанувальники також вперше побачили Якова Марного без бороди і довгого волосся.

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Яків Марний без бороди і волосся розповів про службу в ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/yakivmarnyy

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Фіналіст Нацвідбору-2025 мобілізувався наприкінці березня

Зараз він проходить БВП

Першими враженнями від служби він поділився в інтерв'ю

Український музикант і соліст гурту ДК Енергетик Яків Марний наприкінці березня був мобілізований до ЗСУ. Відтоді артист не виходив на зв'язок із шанувальниками. Завдяки його дружині Анні стало відомо, що фіналіст Національного відбору-2025 після актуалізації даних і проходження ВВК був направлений на базову військову підготовку.

Сьогодні на Армія TV вийшло перше інтерв'ю Марного як військового ЗСУ. Артист збрив бороду та довге волосся з міркувань зручності, хоча й зазначив, що таким він собі не дуже подобається. Утім, зараз у нього є важливіші справи, ніж спостереження за своїм зовнішнім виглядом.

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В інтерв'ю Яків розповів, що його мобілізували на вулиці, коли він ішов по квіти для дружини. Ховатися музикант не став. "Левова частка наших слухачів - це військовослужбовці, які просто навряд зрозуміють подібний рух (спроби сховатися від мобілізації - прим. редактора). І напевно теж творчість ДК Енергетик - це за силу, за терпіння, що можна все пройти. Коротше про силу духу. І якщо я такий потім тяп-тяп-тяп-тяп, то хто я такий, щоб потім співати ці пісні", - каже він.

Яків Марний без бороди і волосся розповів про службу в ЗСУ / Скриншот YouTube

Марний також розповів, що була можливість проходити військову підготовку в Англії, але він відмовився - залишився в Україні, щоб бути ближче до дружини та дітей. Він зазначив, що зараз йому фізично важко, але він налаштований оптимістично: "Як тільки це почалося, я подумав: "О, клас, весело, прикольно!" А потім - зовсім ні. Перші враження: постійно втомлений, постійно невиспаний, постійно чимось зайнятий. Я не звик до такого ритму життя. Тому поки мені складно це все дається. Фізичний стан - незадовільній. Але може бути краще, авжеж. Нещодавно 3.2 пробігли, а я ніколи в житті стільки не бігав за раз".

У коментарях до інтерв'ю шанувальники підтримують Якова Марного і бажають йому удачі на службі.

У коментарях Марного підтримують шанувальники / Скриншот YouTube

У коментарях Марного підтримують шанувальники / Скриншот YouTube

У коментарях Марного підтримують шанувальники / Скриншот YouTube

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