Розкішна Єва Мендес показала, яким має бути тіло в 51 рік

Ви дізнаєтеся:
- Обличчям якого бренду стала Єва Мендес
- У чому вона позувала
Популярна голлівудська акторка Єва Мендес святкує свій день народження стильно.
"Моя нова кампанія і моє нове століття щойно вийшли!" - підписала в Instagram світлини з літньої реклами Stella McCartney 2025 року акторка, якій у середу виповнився 51 рік.
Мендес позувала в прозорій шовковій максі-сукні з одним рукавом-накидкою, спідницею з високим розрізом і загорнутими та зав'язаними деталями.
"Сьогодні мені 51 рік, і я так вдячна за всі ці причини", - продовжила акторка.
Хоча впродовж усієї своєї кар'єри вона співпрацювала з "приголомшливими дизайнерами", Мендес каже, що вона "ніколи не почувалася сексуальнішою", ніж коли носила образи від Маккартні.
Це не вперше, коли мати двох дітей стає обличчям гучних фотосесій люксового бренду.
Мендес була зіркою зимової кампанії Стелли Маккартні 2024 року "It's About F-g Time", демонструючи екологічні образи.
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