Розкішна Єва Мендес показала, яким має бути тіло в 51 рік

Акторка продовжує дивувати своєю красою і прекрасною фігурою.

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Єва Мендес має розкішний вигляд на свої 50 років / Колаж Главред, фото Instagram/evamendes

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Обличчям якого бренду стала Єва Мендес

У чому вона позувала

Популярна голлівудська акторка Єва Мендес святкує свій день народження стильно.

"Моя нова кампанія і моє нове століття щойно вийшли!" - підписала в Instagram світлини з літньої реклами Stella McCartney 2025 року акторка, якій у середу виповнився 51 рік.

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Мендес позувала в прозорій шовковій максі-сукні з одним рукавом-накидкою, спідницею з високим розрізом і загорнутими та зав'язаними деталями.

"Сьогодні мені 51 рік, і я так вдячна за всі ці причини", - продовжила акторка.

Хоча впродовж усієї своєї кар'єри вона співпрацювала з "приголомшливими дизайнерами", Мендес каже, що вона "ніколи не почувалася сексуальнішою", ніж коли носила образи від Маккартні.

Це не вперше, коли мати двох дітей стає обличчям гучних фотосесій люксового бренду.

Мендес була зіркою зимової кампанії Стелли Маккартні 2024 року "It's About F-g Time", демонструючи екологічні образи.

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Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також зірка "Матриці" та "Джона Віка" Кіану Рівз розкрив секрет міцних стосунків із 51-річною подругою. 60-річний артист ніколи не був одружений, і нинішній роман для нього найтриваліший.

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