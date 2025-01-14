Легендарна Кемерон Діаз повертається: де можна побачити улюблену актрису

Актрису в найближчому майбутньому можна буде побачити в новій кінострічці.

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Кемерон Діаз порадує шанувальників новим кіно / Колаж Главред, фото Instagram/camerondiaz

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У якому фільмі знялася Кемерон Діаз

Де його подивитися

Легендарна голлівудська акторка Кемерон Діаз, яка на довгий час зникла з радарів шанувальників, оголосила про своє повернення на екрани.

Як пише таблоїд Mirror, акторка з'явиться в новому фільмі Netflix "Знову в справі". У головних ролях із Джеймі Фоксом дует зображує колишніх шпигунів ЦРУ, яких неохоче повертають на поле, коли розкриваються їхні таємні особистості.

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Цей комедійний бойовик знаменує повернення для обох акторів - у Джеймі Фокса у 2023 році стався інсульт, а Кемерон Діас відійшла від акторської кар'єри 2014 року, щоб зосередитися на своїй родині. В інтерв'ю Empire Діас розповіла, що вирішила повернутися до акторської кар'єри винятково для того, щоб знову попрацювати з Фоксом після їхньої співпраці в "Будь-якій неділі" та "Енні".

До слова, сама актриса також зробила анонс на своїй особистій сторінці в Instagram.

Кемерон Діаз повертається на екрани / Фото Instagram/camerondiaz

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Нагадаємо, раніше голлівудська акторка Кемерон Діаз та її чоловік Бенджі Медден стали батьками вдруге. Пара здивувала шанувальників, оголосивши, що нещодавно у них народилася друга дитина, син на ім'я Кардинал.

Раніше також Кемерон Діаз вперше з'явилася на лондонському знімальному майданчику нового фільму "Повернення до бою" через чотири роки після підтвердження її виходу на пенсію і через вісім років після того, як вона знялася у своєму останньому фільмі.

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Хто така Кемерон Діаз Кемерон Діаз - американська актриса та модель. Стала відомою в 1990-х роках після ролі у фільмі "Маска". Була номінована на "Золотий глобус" за ролі у фільмах "Усі шаленіють від Мері", "Ванільне небо", "Банди Нью-Йорка" і "Бути Джоном Малковичем".

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