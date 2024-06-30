Росіяни відібрали дім батьків Джамали в Криму: співачка розкрила їх план на будинок

Росіяни хочуть незаконно перетворити батьківський будинок Джамали на санаторій для окупантів.

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У батьків Джамали росіяни відібрали дім / колаж: Главред, фото: instagram/jamalajaaa

Відома українська співачка Джамала повідомила, що російські окупанти відібрали батьківський будинок та розповіла про подальшу долю родинного будинку.

На своїй сторінці в Instagram розповіла, що тривалий час вона не може відвідати рідний Крим через російську агресію. Її троє маленьких дітей продовжують потерпати від постійних злочинів з боку РФ. Джамала також заявила, що після того, як дім її батьків у Криму потрапив до рук окупантів, росіяни мають намір незаконно перетворити його на санаторій для своїх ворожих військ.

"Мої діти - вже п'яте покоління у родині, яке страждає від російської агресії. Мої два маленьких сина та малюк, який тільки місяць тому народився, ще не були в моєму батьківському домі. Але я все одно молюсь та мрію їм його показати. Цими днями російська окупаційна влада оголосила, що вони забирають будинок моїх батьків, будинок дідуся, погрожуючи зробити на його місці санаторій для російських військових. Я розумію, що це не просто повідомлення мені, це повідомлення всім кримським татарам, українцям, нескореним: "Будеш говорити - ми тобі закриємо рота!". Вони знову вбивають, калічать, ув’язнюють та намагаються стерти з пам’яті цілий народ. Звичайно, про законність дій на окупованих територіях та права людини не може йти і мови", - приголомшила артистка. відео дня

Дивіться відео про те, як у батьків Джамали забрали будинок:

Джамала наголосила, що буде розповідати про цинічні вчинки росіян завжди й усюди та не полишить це вороже свавілля просто так.

"Мовчати я не можу, і не буду! Я би хотіла цього літа бути просто мамою та насолоджуватись своїм немовлям. І я щиро мрію, щоб у кожної дитини ніхто не міг забрати дім, або прийти в цей дім без дозволу. Тому я обираю не боятися, а боротися! Слава нашим захисникам! Слава Україні!", - ледь стримуючи сльози, промовила Джамала.

Хто така Джамала? Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються відібрати майно у Джамали. В окупованому Криму російська терористична псевдовлада робить протизаконні спроби позбавити українську співачку Джамалу майна.

Багатодітна Джамала показала свого новонародженого "третього принца". Разом із крихіткою Алімом Джамала ходить на студію і записує нові пісні, продовжує активно вести блог і спілкуватися з шанувальниками.

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