Окупанти намагаються відібрати майно у Джамали

Українська співачка Джамала може залишитися без свого майна в Криму.

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Джамала може позбутися свого майна в Криму / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

В окупованому Криму російська терористична псевдовлада робить протизаконні спроби позбавити українську співачку Джамалу майна.

За даними ТСН, члена так званого кримського парламенту, окупанти мають намір відібрати всі активи співачки. Пропагандисти звинуватили Джамалу у "вчиненні по відношенню до РФ недружніх дій" і допомозі ЗСУ.

"Планується поповнити перелік націоналізованого майна новими об'єктами, що належать 110 особам, які підтримують київський режим і спонсорують ЗСУ. Серед цих людей - ДжамаладіноваСусана Алімовна, відома як співачка Джамала, щодо якої порушено кримінальну справу, а саму виконавицю - за поширювану нею фейкову інформацію про Збройні сили Росії", - ідеться в заяві "глави" окупаційного кримського парламенту Володимира Константинова.

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Хто така Джамала? Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

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