"Рідний, Незламний": Ольга Сумська зворушила до глибини душі фото з Харкова

Легендарна українська актриса Ольга Сумська приїхала до Харкова і поділилася фото руйнувань у місті через обстріли окупантів.

Ольга Сумська / колаж фото УНІАН та Instagram

Легендарна українська актриса Ольга Сумська (зірка телесеріалу "Роксолана") приїхала до Харкова. Відповідні фото (в тому числі і руйнувань в результаті обстрілів російських окупантів) вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Рідний, Незламний Харків! Нарешті! Боже, як ми скучили", — написала актриса.

В одному з наступних постів Сумська повідомила, що сьогодні в Харківському національному академічному театрі опери та балету відбудеться вистава з її участю.

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"Є сліди обстрілів, поруч воронки. Дякуємо нашим організаторам, що наша вистава відбудеться. Молимося", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше актриса і народна артистка України Ольга Сумська в ефірі FreeDom розповіла про своєму ставленні до співачки-запроданки Таїсії Повалій, а також артистам-мовчунам, які продовжують робити вигляд, що війни в Україні немає.

"Дуже боляче. Не віриться, що все це відбувається з Таїсією. Ймовірно, вона спалила Мости. Є якась грань можливого, і вона перейшла цю грань", - поділилася актриса.

Пізніше українська актриса Наталка Денисенко жорстко відповіла тим, хто критикує її за спроби жити нормальним життям, поки її чоловік, актор Андрій Федінчик, на фронті.

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