Сумська прокоментувала скандал зі своєю участю у виставі за Булгаковим російського режисера

Ольга Сумська та Івар Калниньш / колаж УНІАН

Легендарна українська актриса Ольга Сумська отримала велику порцію хейта в Мережі - за те, що восени збирається зіграти у виставі нині покійного російського режисера Валерія Беляковича. У відповідь зірка написала на своїй сторінці в Instagram, що в оновленому складі вистави немає нікого з Росії.

"Вистава Майстер і Маргарита був поставлений в 2003 році, тобто, 19 років тому. Я репетирувала спектакль по відео і зіграла перший раз свою прем'єру в рідній Ялті. Незабутньо. Цього року продюсери з Європи запропонували тур по великих містах — Париж, Прага, Берлін та інші. Ми домовлялися відразу-відсоток від зборів на потреби ЗСУ. До участі у виставі запрошений відомий актор з Прибалтики — Івар Калниньш, який з перших днів війни підтримав Україну і відмовився від усіх проектів в РФ. Ганьба тим, хто пише, що ми їдемо з російськими колегами! Брехня! Їдуть виключно українські актори", - з гнівом написала Сумська.

Також актриса обурилася тому, що в рідній країні її розкритикували і навіть не спробували розібратися в ситуації.

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"Івар Калниньш ще не вивчив українську, але обіцяв! Я знаю, що це болюча тема. Але! В Європі є люди, наші глядачі, які хочуть відвідати виставу, але не знають української, тому продюсерами було запропоновано зіграти виставу мовою оригіналу. В Україні граємо всі вистави виключно українською! Де ще так можуть ганьбити, як не в рідній країні, не розібравшись? З якою насолодою наші земляки пишуть найстрашніші слова на мою адресу і моїм близьким. За що? А хіба Булгаков не критикував у своєму геніальному романі радянські часи і їх потворних вождів? Хіба не народився в Києві? Хіба Булгакова не залишили в шкільній програмі?",- підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше актриса і народна артистка України Ольга Сумська в ефірі FreeDom розповіла про своє ставлення до співачки-запроданки Таїсії Повалій, а також артистам-мовчунам, які продовжують робити вигляд, що війни в Україні немає.

"Дуже боляче. Не віриться, що все це відбувається з Таїсією. Ймовірно, вона спалила Мости. Є якась грань можливого, і вона перейшла цю грань",- поділилася актриса.

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