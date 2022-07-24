"Дуже боляче. Не віриться. За межею можливого": Ольга Сумська висловилася про запроданку Повалій

Ольга Сумська висловилася про зраду Таїсії Повалій / instagram.com/olgasumska, instagram.com/tpovaliyofficial

Акторка і Народна артистка України Ольга Сумська в ефірі FreeDom розповіла про своє ставлення до співачки-запроданки Таїсії Повалій, а також артистів-мовчунів, які продовжують робити вигляд, що війни в Україні немає.

Вибір Повалій залишитися в країні-агресорі, продовжувати там будувати кар'єру і виспівувати українські пісні, глибоко поранив Сумську. "Дуже боляче. Не віриться, що все це відбувається з Таїсією. Ймовірно, вона спалила мости. Є якась грань можливого, і вона перейшла цю грань", - поділилася акторка.

Між тим вона підкреслила, що не розчарована українськими артистами, які втекли в РФ та/або підтримують криваву військову політику Кремля. Для актриси вони просто не існують. Також як і ті, хто воліє мовчати, адже картинка "Ні війні" в соцмережах - це не суспільно-політична позиція.

"Розумієте, я навіть не хочу їх чути. Я не спілкуюся з ними. Вже пізно що-небудь говорити. Це таке болюче питання, яке постійно накопичується. Проте треба було говорити раніше. Найвідоміші люди, перший ешелон, від яких частково залежить громадська думка, ніяк не висловлювалися, хоча могли зробити це на самому початку. І ті сторінки, які закриті для нас, про це свідчать. А навіщо закликати їх до чогось? Ми вже зрозуміли за кого вони", - заявляє Сумська.

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Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мовчить, 9 травня розважала росіян. На концерті, який транслював пропагандистський телеканал, вона співала Пісню про рушник українською мовою.

Також Таїсія Повалій відвідує світські заходи в Москві, насолоджуючись товариством артистів-путіністів.

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