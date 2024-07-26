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Рідна дочка Ілона Маска зреклася свого батька

Олена Кюпелі
26 липня 2024, 00:28
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Маск заявив, що хтось обманом змусив сина пройти операцію зі зміни статі.
Ілон Маск
Ілон Маск - багатодітний батько/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Трансгендерна дочка Ілона Маска, Вівіан Дженна Вілсон (колишній син Ксав'є), розкритикувала генерального директора Tesla і свого батька після того, як він заявив, що вона "вбита вірусом вокізму".

"Для дохлої собаки (неценз. - авт.) я маю доволі гарний вигляд", - написала Вілсон цього тижня в "Threads", а не на платформі X Маска.

У четвер Вілсон подвоїла ставки, заявивши своїм 13 000 підписникам, що це вона "зреклася" Маска, "а не навпаки", пише Page Six.

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20-річний нащадок Маска також зробив скріншот одного зі старих твітів засновника SpaceX, у якому він написав, що вона "народилася геєм і злегка аутистом", і розкритикував його за "абсолютно фальшиві" заяви про неї.

Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що управляє заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато хто сприйняв як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, унаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % упродовж 12 годин, а сам Маск зазнав загального осуду деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію Росії до 1867 року для того, щоб задобрити Путена?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні пора йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США про надання фінансової допомоги Україні і закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

"Буквально нічого з цього ніколи не відбувалося. Ніколи", - написала вона. "Я навіть не знаю, звідки він це взяв. Я думаю, що він пішов у школу, яка вивчає гей-стереотипи, просто вибрав кілька навмання і сказав: "Ех, досить добре" в останній спробі заробити очки співчуття, коли він настільки явно неправий, навіть у своїй власній чортовій історії".

Батько 12 дітей, Маск заявив, що хтось обманом змусив сина пройти операцію зі зміни статі.

Скандальні заяви Ілона Маска

Україна не має можливості повернути тимчасово окуповані Росією території, включно з Херсонською та Запорізькою областями. Таку думку висловив американський бізнесмен та інвестор Девід Сакс у соціальній мережі. Його заяву підтримав мільярдер Ілон Маск.

Маск, відомий своїми неординарними висловлюваннями, викликав обурення в Мережі, опублікувавши мем із президентом України Володимиром Зеленським у соцмережі X (раніше - Twitter).

Також, раніше мільярдер заступився в мережі за заарештованого в Україні проросійського блогера Гонсало Ліру і вимагав від президента Зеленського "пояснень".

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