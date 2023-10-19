Режисер-воїн Олег Сенцов отримав поранення на фронті

Колишній в'язень Кремля, а нині - захисник України повідомив про це самостійно.

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Олег Сенцов поранений на передовій / колаж: Главред, фото: facebook.com/oleg.sentsov

Український режисер Олег Сенцов з березня 2022 року служить у ЗСУ та захищає Україну на передовій. Разом з побратимами він не раз потрапляв у важкі ситуації, з яких, на щастя, йому вдавалося вибратися у відносній цілості.

Так на початку липня Сенцов випустив відео, яке він записав, поки чекав евакуації - під час виконання бойового завдання він отримав контузію. Режисер швидко видужав і повернувся на фронт. Через кілька днів він потрапив під артилерійський обстріл. Тоді постраждало три його побратими, а сам кінематографіст отримав множинні осколкові поранення - великі осколки виймали з обличчя воїна.

Сьогодні Олег Сенцов повідомив на своїй сторінці в Facebook, що знову поранений. Обставини він розкривати не став.

відео дня

"Знов поранення, та знов не важке - спіймав уламок у бік", - написав захисник. У коментарях Олегу Сенцову бажають якнайшвидшого одужання та божої опіки.

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