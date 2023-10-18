Не пішов зі служби: куди Віталій Козловський перевівся з Нацгвардії

Ті, хто дорікав співака в тому, що він втік з армії, поквапилися.

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Піар-директор Віталія Козловського розповіла, куди співак пішов з Нацгвардії / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський з літа проходить військову службу. Він пройшов навчання, склав присягу і був розподілений в бригаду швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Там же артист отримав військову спеціальність артилериста.

Козловський неодноразово натякав, що служить близько до лінії фронту. Тиждень тому він розповів, що його перевели в частину в Києві, а вчора шокував заявою - він більше не службовець Нацгвардії.

Ця новина була сприйнята неоднозначно: хтось вирішив, що Віталій проміняв реальний фронт на культурний, хтось знайшов у цьому підтвердження чуток про те, що військова служба співака - піар-хід. Піар-директор Козловського Юлія Бакуменко прокоментувала заяву артиста. Її слова цитує OBOZ.UA.

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"Віталій продовжує служити і залишається наразі чинним військовим. Але вже не в структурі Нацгвардії. Віталій залишатиметься військовим до закінчення війни", - зазначає вона.

Також Бакуменко повідомила, на якій підставі Віталія Козловського перевели в тил - багато військових чекають на такі призначення місяцями. "Звичайно, так не буває: захотів – перевівся. Підстава переведення – відповідне розпорядження командування", - говорить піар-директор артиста.

Між тим ТаблоID, з посиланням на власні джерела, заявляє, що переведення Віталія Козловського відбулося ще на початку вересня, і тепер той - службовець Збройних сил України.

Раньше Віталій Козловський вже тимчасово повертався до Києва з фронту. Тоді його відпустили зі служби для виступу на благодійному концерті. Артист зізнався, що контраст для нього тепер дуже помітний.

Також Козловський зізнався, що хоч і звик до життя військового в польових умовах, є дещо, за чим він дуже сумує - ця втрата виявилася для нього занадто значною.

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