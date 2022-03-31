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Реабілітована: Світлану Лободу прибрали з чорного списку артистів, що підтримують війну

31 березня 2022, 00:24

Творець онлайн-ресурсу TheyLoveWar радий, що зміг привернути увагу до проблеми замовчування публічними персонами жахів війни.

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Лободу прибрали з чорного списку артистів, що замовчують війну / instagram.com/lobodaofficial

З самого початку широкомасштабного вторгнення військ РФ на територію України український блогер Петро Заставний створив онлайн-ресурс з метою викриття артистів, блогерів і політичних діячів, які відкрито підтримують криваву політику Кремля, поширюють фейкову інформацю про військові злочини окупантів, або ж замовчують правду.

На жаль, на сайті TheyLoveWar (вони люблять війну), який у народі охрестили "чорним списком", чимало публічних особистостей українського походження.

Серед них опинилася і українська співачка Світлана Лобода, яка протягом останніх років будувала кар'єру в Росії. Артистку засудили за недостатню залученість у розкритті світові правди про віроломні звірства російських військових на території України. В її закликах до миру спершу не було ні слова про те, що у війні винен ніхто інший, як президент РФ Путін, який віддав наказ про військове вторгнення. Її мовчання було злочинним.

Пізніше Лобода реабілітувалася. Зараз вона веде активну волонтерську діяльність, працює на допомогу постраждалим українцям. Оцінивши зусилля співачки, її прибрали з "чорного списку".

"Вважаємо своїм кращим результатом, що деякі з опублікованих признали свою помилку, визначилися із власною позицією та почали говорити правду про напад Росії на Україну. Кілька персон після цього прибрали із чорного списку. Наприклад, Лободу, яка з перших днів почала не тільки говорити про війну в соцмережах, а й активно вести волонтерську діяльність", – коментує творець платформи.

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Також ми повідомляли, що українська співачка Настя Приходько розкритикувала колег по цеху, співачок Світлану Лободу та Ані Лорак, за злочинне замовчування трагічної війни на Україні, яку розв'язала РФ.

Лорак і Лободі закидають, що вони довгий час будували кар'єру в Росії, через що, очевидно, стали забувати своє українське коріння. Їх бездіяльність прирівнюють до прямого сприяння країни-агресора.

Інші новини:

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