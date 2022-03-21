Лорак, Тодоренко, Мураєв та інші: з'явився список зірок, що підтримують РФ або замовчують війну в Україні

З'явився список зірок, що підтримують РФ або замовчують війну в Україні / соцмережі

В Україні створили платформу списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.

У список вносять тих, хто підтримує або мовчки терпить війну і путінський режим, поширює фейки про війну РФ проти України, замовчує дії агресора і т. д, йдеться на сайті.

Ініціативу розробив український блогер і продюсер Петро Заставний, а список наповнює Марина Сікорська.

Серед артистів українського походження до списку потрапили:

Блогер і ведуча Регіна Тодоренко - замовчування агресора і реальної ситуації в Україні);

Співачка Ані Лорак - умовчання агресора і реальної ситуації в Україні. Мовчазна підтримка путінського режиму.

Пропагандистка Сніжана Єгорова - підтримка путінського режиму. Замовчування агресора і реальна ситуація в Україні. Українофобство.

Співачка Анна Asti - мовчазна підтримка путінського режиму.

Репер Джиган - мовчазна підтримка путінського режиму.

Співак Artik - мовчазна підтримка путінського режиму.

Співачка Марі Краймбрери - мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора і реальна ситуація в Україні.

Співачка Анна Седокова - мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора і реальна ситуація в Україні.

Співачка Світлана Лобода - замовчування агресора і реальна ситуація в Україні.

Співачка Таїсія Повалій - замовчування агресора і реальна ситуація в Україні.

Естрадний співак Вадим Казаченко - пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Нагадаємо, в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки, в тому числі Поліна Гагаріна. Телеведуча Маша Єфросиніна не залишила без уваги такий цинічний вчинок артистки.