УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Дозволив особисто: коханка Путіна "Барбі" заспівала пісню Хливнюка на 23 лютого

Олена Кюпелі
24 лютого 2024, 14:22
Мізуліна заспівала Український хіт у стінах російського училища в Тюмені.
Коханка Путіна заспівала пісню українського гурту
Коханка Путіна заспівала пісню українського гурту / Колаж Главред, фото скріншот

Глава Ліги безпечного Інтернету терористичної Росії, а також, за деякими, даними нова коханка Путіна Катерина Мізуліна, здивувала піснею, яку вона приурочила до свята 23 лютого в Росії.

Виступаючи в Тюмені перед курсантами командного училища імені маршала інженерних військ Прошлякова, Мізуліна заспівала пісню українського гурту "Бумбокс", соліст якої Андрій Хливнюк захищає Україну від російської навали в лавах ЗСУ.

Зокрема, відео потрапило в мережу, як Мізуліна, яку західна преса назвала "Барбі", підспівує курсанту, який виконує на гітарі пісню "Вахтерам".

відео дня

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу "Кремлівська табакерка", цю пісню їй нібито дозволив заспівати особисто ватажок Кремля.

"Програму візиту в Тюмень Катерина Михайлівна ретельно узгоджувала з Володимиром Володимировичем. Щоб ніяк його не скомпрометувати, ви розумієте, зараз це важливо. Цю пісню вона йому дала послухати. Володимиру Володимировичу пісня сподобалася. Хто її співає і про що вона, він не знав", - пояснив каналу співрозмовник в Кремлі.

"Насолодитися" співом Мізуліної можна тут:

Те ж саме джерело вважає, що Мізуліна підставила Путіна, але він нібито не образиться. "Хоча виходить, що Мізуліна його трохи обдурила. "Ситуація, звичайно, не дуже приємна. Сподіваємося, вона більше не повториться", - сказало джерело.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що свою колишню коханку і матір його дітей, гімнастку Кабаєву, Путін вирішив списати з рахунків. Тепер же, за інформацією одного з російських телеграм-каналів, який славиться своїми інсайтами, стало відомо, що Путін надзвичайно ніжний з новою фавориткою - громадською діячкою Катериною Мізуліною.

Раніше також нова коханка терориста Путіна Катерина Мізуліна, яку західні ЗМІ прозвали "Барбі" за її гарненьку зовнішність, поскаржилася своєму диктатору. Мізуліна попросила Путіна "щось з цим зробити".

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Путін новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

ЗСУ уразили російські "Тор" і "Солнцепьок": генерал розкрив великі втрати окупантів

ЗСУ уразили російські "Тор" і "Солнцепьок": генерал розкрив великі втрати окупантів

14:24 Україна
Україна зараз ближче до НАТО , ніж будь-коли раніше - Столтенберг

Україна зараз ближче до НАТО , ніж будь-коли раніше - Столтенберг

13:26 Україна
Зеленський з Гостомеля звернувся до українців у другу річницю великої війни

Зеленський з Гостомеля звернувся до українців у другу річницю великої війни

12:32 Україна
Всі головні новини

Популярне

Десант знищується масово: ситуація біля Авдіївки різко змінюється - Лиховій 128385

Десант знищується масово: ситуація біля Авдіївки різко змінюється - Лиховій

Повня і дзеркальна дата в один день: що не можна робити 24 лютого 64202

Повня і дзеркальна дата в один день: що не можна робити 24 лютого

Лікуючий лікар Міддлтон розповів про стан принцеси 23193

Лікуючий лікар Міддлтон розповів про стан принцеси

Розколовся надвоє: очевидці стверджують, що в Росії розбився ще один літак 15114

Розколовся надвоє: очевидці стверджують, що в Росії розбився ще один літак

Останні новини

14:24

ЗСУ уразили російські "Тор" і "Солнцепьок": генерал розкрив великі втрати окупантів

14:22

Дозволив особисто: коханка Путіна "Барбі" заспівала пісню Хливнюка на 23 лютогоВідео

14:03

П'ять майорів, три капітани, лейтенант: у збитому А-50 загинули 10 офіцерів РФ - ЗМІ

13:50

Покажу, як Київ погрожував російській жінці: Маша Машкова показала свій приїзд в Україну

13:34

"Вирішити грошима": експерт розкрив, що буде із відносинами Польщі та УкраїниВідео

Путін досі марить новим походом на Київ: Гудименко – про підсумки 2 років війниПутін досі марить новим походом на Київ: Гудименко – про підсумки 2 років війни
13:28

Роздача повісток, "беркутівці"-ухилянти: Клименко розповів, що чекає на зрадниківВідео

13:26

Україна зараз ближче до НАТО , ніж будь-коли раніше - Столтенберг

13:22

Знайти кошеня за 7 секунд зможе тільки геній: складна загадка для найкмітливіших

13:21

Ведуча "Сніданку з 1+1" Люда Барбір вперше за довгий час показала чоловіка-військовослужбовця

Реклама
12:58

Коти-вальти і собаки-забіяки: рецензія на фільм: "Кіт & Пес: божевільні пригоди"Відео

12:32

Зеленський з Гостомеля звернувся до українців у другу річницю великої війниВідео

12:31

Втрати РФ за два роки повномасштабного вторгнення: у розвідці вразили цифрами

12:26

Якою погодою почнеться весна: після 5 березня буде температурний "сюрприз"

12:20

Гороскоп на завтра 25 лютого: Стрільцю - важлива порада, Водолій - фінансовий збиток

11:59

США проти серйозних санкцій для Росії: у Bloomberg розкрили причини

11:55

Байден - про війну: "Україна ніколи не буде перемогою Росії"

11:50

"Закінчить дуже погано": український співак розповів про зрадника Бардаша

11:14

"Це не вундерваффе, не диво-зброя": Романенко пояснив, як F-16 вплинуть на фронтВідео

11:12

У Генштабі ЗСУ сказали, скільки російських окупантів зараз воює в Україні

10:54

Церковне свято 25 лютого: що заборонено в день пам'яті Олексія Чудотворця

Реклама
10:52

Давно забутий салат з СРСР за 5 хвилин: варити і смажити нічого не треба - чудовий рецептВідео

10:18

"Спалах, потім розриви": у ГУР розкрили деталі ліквідації російського літака А-50Відео

09:47

"Палаючих літаків РФ стане більше": Сирський заінтригував заявою у річницю вторгнення

09:41

"Аврора Мультимаркет" розпочала благодійний збір на дрони для ЗСУ через United24 новости компании

09:33

У Липецьку дрон атакував найбільший в РФ металургійний завод - спалахнула пожежаВідео

09:29

Друга річниця вторгнення РФ: до Києва прибули західні лідери – подробиці

09:02

Британія поставить Україні боєприпаси на 310 мільйонів доларів

08:50

Збиття літака А-50: аналітики дали відповідь, чому в РФ брешуть про "дружній вогонь"

08:10

Сировинне прокляття або скільки трильйонів доларів Україна втрачаєПогляд

07:42

РФ атакувала Україну дронами і ракетами: у трьох областях збито 12 "Шахедів" і дві Х-59

06:10

Агробарони - зло та загроза національній безпеціПогляд

05:55

"РФ перевершує нас за зброєю": генерал сказав, яке озброєння найбільше потрібне УкраїніВідео

05:32

Гороскоп на березень 2024 для Скорпіонів: астролог назвала терміни небезпечного періодуВідео

04:50

На Україну налетить потужна магнітна буря: бушувати буде майже 6-бальний шторм

03:42

Це першочергове завдання: генерал ЗСУ назвав головну мету закону про мобілізацію

03:34

Жирні плями - не вирок для одягу: як вивести стійкі плями від олії чи жиру

02:30

Чотири області під загрозою: РФ націлилася на захоплення нових земель – генерал ЗСУ

01:30

"Пальчики оближеш": як засолити червону рибу в домашніх умовахВідео

23 лютого, п'ятниця
23:44

Не "блукаючий Patriot": у Defense Express розкрили, чим насправді збили А-50

23:01

Постраждалі у важкому стані: РФ атакувала житловий будинок в Одесі

Реклама
22:49

Померла зірка фільму "За двома зайцями" і "Весілля в Малинівці"

22:45

У небі над Херсонщиною після пуску ракети по Україні зник Су-34 – соцмережі

22:36

Розколовся надвоє: очевидці стверджують, що в Росії розбився ще один літак

22:34

Нова коханка Путіна поскаржилася диктатору на своє прізвисько

22:20

Допомога від США на 60 $ млрд: в Україну прибув лідер демократів з потужним сигналом

22:11

У Росії помер ще один актор серіалів

22:00

Виснажливі бої та висадка десанту: ЗСУ про пекельну стадію оборонної операції

21:40

Хата згоріла дотла: на Сумщині ворожий "Ланцет" вбив родину з п'ятьох людейФото

21:26

Російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам - АндрющенкоФото

21:20

Посівний календар на березень 2024: коли починати займатися городом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти