Дозволив особисто: коханка Путіна "Барбі" заспівала пісню Хливнюка на 23 лютого

Мізуліна заспівала Український хіт у стінах російського училища в Тюмені.

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Коханка Путіна заспівала пісню українського гурту / Колаж Главред, фото скріншот

Глава Ліги безпечного Інтернету терористичної Росії, а також, за деякими, даними нова коханка Путіна Катерина Мізуліна, здивувала піснею, яку вона приурочила до свята 23 лютого в Росії.

Виступаючи в Тюмені перед курсантами командного училища імені маршала інженерних військ Прошлякова, Мізуліна заспівала пісню українського гурту "Бумбокс", соліст якої Андрій Хливнюк захищає Україну від російської навали в лавах ЗСУ.

Зокрема, відео потрапило в мережу, як Мізуліна, яку західна преса назвала "Барбі", підспівує курсанту, який виконує на гітарі пісню "Вахтерам".

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За інформацією пропагандистського телеграм-каналу "Кремлівська табакерка", цю пісню їй нібито дозволив заспівати особисто ватажок Кремля.

"Програму візиту в Тюмень Катерина Михайлівна ретельно узгоджувала з Володимиром Володимировичем. Щоб ніяк його не скомпрометувати, ви розумієте, зараз це важливо. Цю пісню вона йому дала послухати. Володимиру Володимировичу пісня сподобалася. Хто її співає і про що вона, він не знав", - пояснив каналу співрозмовник в Кремлі.

"Насолодитися" співом Мізуліної можна тут:

Те ж саме джерело вважає, що Мізуліна підставила Путіна, але він нібито не образиться. "Хоча виходить, що Мізуліна його трохи обдурила. "Ситуація, звичайно, не дуже приємна. Сподіваємося, вона більше не повториться", - сказало джерело.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що свою колишню коханку і матір його дітей, гімнастку Кабаєву, Путін вирішив списати з рахунків. Тепер же, за інформацією одного з російських телеграм-каналів, який славиться своїми інсайтами, стало відомо, що Путін надзвичайно ніжний з новою фавориткою - громадською діячкою Катериною Мізуліною.

Раніше також нова коханка терориста Путіна Катерина Мізуліна, яку західні ЗМІ прозвали "Барбі" за її гарненьку зовнішність, поскаржилася своєму диктатору. Мізуліна попросила Путіна "щось з цим зробити".

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