Нова коханка Путіна поскаржилася диктатору на своє прізвисько

Нова коханка терориста Путіна Катерина Мізуліна, яку західні ЗМІ прозвали "Барбі" за її зовнішність, поскаржилася своєму диктатору.
За інформацією російського телеграм-каналу "Кремлівська табакерка", за даними їх джерел, Мізуліна попросила Путіна "щось з цим зробити".
"Путін здивувався і відповів, що йому прізвисько "Барбі" подобається. Але, якщо воно неприємно Катерині, то він доручить розібратися. Як буде розбиратися із Західною пресою, Володимир Володимирович не уточнив", - пише канал.
Тим часом, Путін щосили намагається зробити Мізуліній добре. Зокрема, медіа повідомляє, що саме за розпорядженням терориста Путіна Мізуліній надали додаткову охорону в Тюмені.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що свою колишню коханку і матір його дітей, гімнастку Кабаєву, Путін вирішив списати з рахунків. Тепер же, за інформацією одного з російських телеграм-каналів, який славиться своїми інсайтами, стало відомо, що Путін надзвичайно ніжний з новою фавориткою - громадською діячкою Катериною Мізуліною.
Відносини Путіна і Кабаєвої
Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять вже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.
За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.
Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італійськомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.
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