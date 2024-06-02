Розбитна розлучена: Наталі Портман спіймали на "побаченні" з молодшим на 14 років артистом

42-річну голлівудську актрису Наталі Портман помітили в компанії 28-річного колеги Пола Мескаля.

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Актрису Наталі Портман помітили на побаченні з молодим колегою Полом Мескалем / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

42-річну легендарнуголлівудську актрису Наталі Портман помітили в компанії 28-річного ірландського артиста Пола Мескаля. Знімки опублікувала британська газета Daily Mail (ознайомитися з ними можна за посиланням).

Портман і Мескаль вийшли разом із лондонського бару 69 Colebrooke Row, курили разом, посміхалися і реготали

Обидва артисти були одягнені вельми просто - Портман вбралася в білу футболку і блакитні джинси, а Мескаль до світлої футболки додав темні класичні штани.

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Фанати припустили, що між артистами можуть бути не просто дружні стосунки, а дуже навіть романтичні. Чутки з'явилися на тлі розлучення Портман, адже в березні 2024 року артистка остаточно розлучилася з французьким хореографом Бенджаменом Мільп'є (через його зради).

Хто така Наталі Портман? Наталі Портман - американська акторка театру і кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка і продюсерка.Володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA і "Сатурн" у номінації "Найкраща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010), повідомляє "Вікіпедія".

Є інформація, що Мескаль і Портман почали щільно спілкуватися після спільного інтерв'ю для видання Variety близько півроку тому. Під час розмови ірландець назвав свою співрозмовницю як "геніальну акторку" і зізнався: "Якби я в театральній школі знав, що я буду розмовляти з тобою, я б ущипнув себе багато разів!".

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