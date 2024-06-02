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Розбитна розлучена: Наталі Портман спіймали на "побаченні" з молодшим на 14 років артистом

Дмитро Відоменко
2 червня 2024, 09:54
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42-річну голлівудську актрису Наталі Портман помітили в компанії 28-річного колеги Пола Мескаля.
Мескаль, Портман
Актрису Наталі Портман помітили на побаченні з молодим колегою Полом Мескалем / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

42-річну легендарнуголлівудську актрису Наталі Портман помітили в компанії 28-річного ірландського артиста Пола Мескаля. Знімки опублікувала британська газета Daily Mail (ознайомитися з ними можна за посиланням).

Портман і Мескаль вийшли разом із лондонського бару 69 Colebrooke Row, курили разом, посміхалися і реготали

Обидва артисти були одягнені вельми просто - Портман вбралася в білу футболку і блакитні джинси, а Мескаль до світлої футболки додав темні класичні штани.

відео дня

Фанати припустили, що між артистами можуть бути не просто дружні стосунки, а дуже навіть романтичні. Чутки з'явилися на тлі розлучення Портман, адже в березні 2024 року артистка остаточно розлучилася з французьким хореографом Бенджаменом Мільп'є (через його зради).

Хто така Наталі Портман?

Наталі Портман - американська акторка театру і кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка і продюсерка.Володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA і "Сатурн" у номінації "Найкраща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010), повідомляє "Вікіпедія".

Є інформація, що Мескаль і Портман почали щільно спілкуватися після спільного інтерв'ю для видання Variety близько півроку тому. Під час розмови ірландець назвав свою співрозмовницю як "геніальну акторку" і зізнався: "Якби я в театральній школі знав, що я буду розмовляти з тобою, я б ущипнув себе багато разів!".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася новина про те, що "Джокер" Хоакін Фенікс стане батьком вдруге. Його кохана, актриса Руні Мара, з'явилася на світському заході на останніх термінах вагітності.

Також ведучий Нікіта Добринін розповів про нову супутницю. Шоумен уперше після розлучення з блогеркою Дашею Квітковою відкрито заговорив про нову даму серця.

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