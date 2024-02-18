"Джокер" Хоакін Фенікс вдруге стане батьком

Кохана актора гордо похвалилася круглим животиком у розкішній сукні.

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Хоакін Фенікс і Руні Мара вдруге стануть батьками / колаж: Главред, фото: imdb.com

Поки весь світ, затамувавши подих, чекає на вихід продовження психологічного трилера "Джокер", американський актор Хоакін Фенікс, який зіграв у ньому головну роль, готується до більш важливої події у своєму житті - появи другої дитини.

Його кохана, американська акторка Руні Мара, 16 лютого з'явилася на червоній доріжці Берлінського кінофестивалю. Мара, одягнена в розкішну чорну сукню, ніжно обіймала свій уже дуже великий животик. Ймовірно, артистка перебуває на останніх термінах вагітності. Її свіжі фото з'явилися в соціальних мережах.

Сім'я акторів прийдешнє поповнення ніяк не коментувала. Фенікс і Мара одностайно дотримуються думки про те, що щастя любить тишу.

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Хоакін Фенікс та Руні Мара почали зустрічатися 2016 року. У 2019 актор став перед своєю коханою на одне коліно з пропозицією руки та серця, однак і донині достеменно не відомо, чи перебувають актори в офіційному шлюбі.

У вересні 2020 року стало відомо, що пара вперше стала батьками - на світ з'явився хлопчик, якого назвали Рівер на честь покійного брата Фенікса. Стать малюка №2 поки невідома.

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