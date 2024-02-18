"Джокер" Хоакін Фенікс вдруге стане батьком

Поки весь світ, затамувавши подих, чекає на вихід продовження психологічного трилера "Джокер", американський актор Хоакін Фенікс, який зіграв у ньому головну роль, готується до більш важливої події у своєму житті - появи другої дитини.
Його кохана, американська акторка Руні Мара, 16 лютого з'явилася на червоній доріжці Берлінського кінофестивалю. Мара, одягнена в розкішну чорну сукню, ніжно обіймала свій уже дуже великий животик. Ймовірно, артистка перебуває на останніх термінах вагітності. Її свіжі фото з'явилися в соціальних мережах.
Сім'я акторів прийдешнє поповнення ніяк не коментувала. Фенікс і Мара одностайно дотримуються думки про те, що щастя любить тишу.
Хоакін Фенікс та Руні Мара почали зустрічатися 2016 року. У 2019 актор став перед своєю коханою на одне коліно з пропозицією руки та серця, однак і донині достеменно не відомо, чи перебувають актори в офіційному шлюбі.
У вересні 2020 року стало відомо, що пара вперше стала батьками - на світ з'явився хлопчик, якого назвали Рівер на честь покійного брата Фенікса. Стать малюка №2 поки невідома.
Раніше українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна зробила зізнання про свого чоловіка-військового. Вона розповіла, як війна та відстань змінили їхні стосунки.
Також стало відомо, що 64-річний політик і підприємець Сергій Тігіпко у восьмий раз стане батьком - його третя дружина, 39-річна Алла Зіневич, повідомила про четверту вагітність.
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