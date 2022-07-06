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"Розкабаніла на 10-15 кг, сукня по швах тріщить": Ані Лорак вийшла на публіку і здивувала формами

6 липня 2022, 11:43

Ані Лорак виступила на корпоративі у Вірменії та викликала бурю емоцій у шанувальників, які гадають: чи то співачка вагітна, чи то просто набрала зайву вагу.

Ані Лорак розтовстіла
Ані Лорак вийшла на публіку й здивувала пишними формами / Фото facebook.com/AniLorak

Співачка українського походження Ані Лорак, яка вперто мовчить про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, відновила концертну діяльність. Раніше Главред писав, що на сайті співачки з'явився новий графік виступів, а тепер стало відомо, що Лорак вже встигла порозважати гостей на корпоративі. Але не в Росії, де вона тривалий час будувала кар'єру, а у Вірменії.

Відео виступу Ані Лорак опублікувало видання StarHit. Співачку запросили виступити на весіллі, яке відбулося 2 липня.

Зовнішній вигляд Лорак спантеличив її фанатів. Вона з'явилася на сцені в червоній мінісукні червоного кольору і туфлях на високій платформі.

Що цікаво, Лорак, яка завжди славилася ідеальною фігурою, помітно розтовстіла, що не могли не помітити шанувальники. Втім, деякі вважають, що можливо справа не в зайвій вазі співачки, а в невдалому виборі сукні, а можливо навіть у вагітності.

Ані Лорак помітно погладшала
Ані Лорак помітно погладшала / Фото facebook.com/AniLorak, скріншот

Що пишуть у Мережі:

"Сліпі чи що. Розкабаніла кг на 10-15 точно... Прям непомітно"

"Бідні зірки ... їм навіть не розслабиться ... одразу кістки перемивають"

"Вона в нормальній формі! Це костюм такий"

"Може просто вагітна"

"Сукня по швах тріщить"

"Ноги як кувалди, що з нею сталося??"

"Вона давно виглядає так, і ноги м'ясні"

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Як повідомляв Главред, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу гаряче підтримує Україну в протистоянні російським окупантам.

На відміну від колишньої дружини, турецький бізнесмен чітко висловив свою позицію, засуджуючи війну, розв'язану РФ в Україні, збирає гуманітарну допомогу постраждалим від військової агресії Росії та визнає геноцид українського народу.

Інші новини:

війна в Україні Ані Лорак новини шоу бізнесу
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