Ведуча Раміна звільнилася з посади ведучої і закрила свій YouTube канал

Ведуча пояснила своє рішення на сторінках своїх соціальних мереж.

Раміна / Instagram

Українська телеведуча Раміна Есхакзай, яка нещодавно потрапила під обстріл в місті Бахмут, вирішила звільнитися зі своєї роботи, а саме з позиції ведучої YouTube каналу "Ходять чутки".

"Звільнилася за власним бажанням. Всі подробиці в новому випуску", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

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"15 Травня 2018 року я створила свій канал. За цей час на канал підписалися 1,3 млн осіб, ви подивилися відео 155 млн разів. Але, як ви знаєте, все має свій початок і кінець. Хочу сказати те, що канал "Ходять чутки" завершує своє існування", – повідомила ведуча.

Вона також повідомила, що планує продовжувати кар'єру ведучої на каналі, проте вже під іншою назвою.

Відзначимо, раніше 41-річна бізнесвумен, модель і світська левиця Кім Кардашян порадувала шанувальника новими відвертими фото в крихітному купальнику.

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