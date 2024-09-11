Путініст Лепс довгі роки приховував неприємну хворобу

Путініст і алкоголік, російський співак Григорій Лепс довгі роки страждає від неприємної хвороби, яка робить лисини на його рідіючій голові.
Як пише російське пропагандистське видання Страсти, Лепс очевидно хворіє на аполецію - втрату волосся.
"Ми неодноразово бачили його зміну іміджу, але вона не була кардинальною. Він ходив або з дуже коротким волоссям, або трохи відрощував. І був такий момент, що він зовсім сильно відрощував, тоді в нього було кучеряве, хвилясте волосся", - висловився стиліст Іван Гром.
Експерт зауважив, що у співака є проблеми з волоссям. "У нього присутня алопеція, випадіння волосся. І волосся дуже тонке", - заявив він.
Хто такий Григорій Лепс
Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015).
16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до списку санкцій Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року занесений до санкційного списку України.
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Зазначимо, раніше Алан Бадоєв розповів, як путініст Лепс обхаркав декорації просто на знімальному майданчику. У розмові з Дмитром Гордоном Бадоєв поділився, що Григорій Лепс ніколи не був хорошою людиною.
А також Григорій Лепс відвідав Луганськ, де під час виступу в Палаці культури імені Леніна виконав заїжджені пісні голосом, що зривається. Пізніше він дав інтерв'ю для росЗМІ, фрагментами якого він поділився в соціальних мережах.
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