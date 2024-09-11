Путініст Лепс довгі роки приховував неприємну хворобу

Путініст Лепс скоро залишиться зовсім без волосся з таким розкладом.

https://glavred.net/stars/putinist-leps-dolgie-gody-skryval-nepriyatnuyu-bolezn-10596131.html Посилання скопійоване

Григорій Лепс скоро стане зовсім лисий/ колаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Путініст і алкоголік, російський співак Григорій Лепс довгі роки страждає від неприємної хвороби, яка робить лисини на його рідіючій голові.

Як пише російське пропагандистське видання Страсти, Лепс очевидно хворіє на аполецію - втрату волосся.

"Ми неодноразово бачили його зміну іміджу, але вона не була кардинальною. Він ходив або з дуже коротким волоссям, або трохи відрощував. І був такий момент, що він зовсім сильно відрощував, тоді в нього було кучеряве, хвилясте волосся", - висловився стиліст Іван Гром.

відео дня

Експерт зауважив, що у співака є проблеми з волоссям. "У нього присутня алопеція, випадіння волосся. І волосся дуже тонке", - заявив він.

Хто такий Григорій Лепс Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015).

16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до списку санкцій Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року занесений до санкційного списку України.

Григорій Лепс - останні новини по темі

Зазначимо, раніше Алан Бадоєв розповів, як путініст Лепс обхаркав декорації просто на знімальному майданчику. У розмові з Дмитром Гордоном Бадоєв поділився, що Григорій Лепс ніколи не був хорошою людиною.

А також Григорій Лепс відвідав Луганськ, де під час виступу в Палаці культури імені Леніна виконав заїжджені пісні голосом, що зривається. Пізніше він дав інтерв'ю для росЗМІ, фрагментами якого він поділився в соціальних мережах.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред