"Путін впевнено стає архітектором майбутнього": пропагандисти РФ танцюють на могилі Єлизавети II

Пропагандисти РФ танцюють на могилі Єлизавети II / скріншот

Смерть Єлизавети II стала трагедією не тільки для Великобританії, але і всього світу. Тим часом росіяни мало не радіють відходу 96-річної королеви.

Відразу після новини про смерть Єлизавети пропагандистка Маргарита Симоньян закликала "колег" не висвітлювати цю трагедію.

"Колектив, давайте зав'язувати з кількістю новин про королеву. Ну, померла. Ну, земля пухом. Ми всі помремо. Не наш біль", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

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Симоньян про смерть Єлизавети / скріншот

Тіна Канделакі і зовсім вважає, що Росія виграла через смерть королеви Великобританії.

"Володимир Путін впевнено стає архітектором майбутнього. Все менше залишається фігур, що визначили історію XX століття. А хто визначатиме майбутнє XXI століття? Озирніться навколо і відповідь очевидна: Путін. Ще років 10 і він змінить всі звичні наративи. Так, айфон як і раніше буде у нас в руках, тільки Пекін або Сінгапур стануть нам ближче Лондона і Риму", - відзначилася маячнею Канделакі.

Канделакі про смерть Єлизавети / скріншот

Головний рупор Кремля Володимир Соловйов вирішив зробити репост "думки", яка зовсім не вкладається в голові.

Соловйов про смерть Єлизавети / скріншот

Смерть Єлизавети II

Королівський кореспондент "Бі-бі-сі" Ніколас Вітчелл назвав можливу причину погіршення здоров'я британської королеви Єлизавети II.

Як повідомляти The Guardian, за словами Уітчелла, ходять чутки, що королева хвора на рак. Він підкреслив, що це непідтверджена інформація.

Вітчелл розповів, що ще недавно Єлизавета II гуляла з собаками, приймала гостей, працювала з документами. Ніщо не свідчило про різке погіршення її самопочуття.

Український президент Володимир Зеленський відреагував на смерть королеви і висловив співчуття британцям.

"З глибоким сумом дізналися про смерть її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв'язку з цією непоправною втратою. Наші думки і молитви з вами", - написав він у Twitter.

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