Наступниця Кабаєвої: в Японії вирахували нову коханку Путіна

Аліна Загітова / Instagram.com/azagitova

Російська фігуристка Аліна Загітова може стати наступницею коханки Володимира Путіна Аліни Кабаєвої.

Про це заявив японський політолог, професор Університету Цукуба Іцуро Накамура в ефірі місцевої передачі Viking More.

Російські спортсменки, за словами Накамури, мають унікальний шанс – стати першою леді держави. І натякнув, що місце гімнастки Кабаєвої може зайняти саме Загітова.

Нещодавно журналіст російського видання Спорт-Експрес Рустам Імамов сфотографував фігуристку на матчі Континентальної хокейної групи між казанським Ак Барсом і магнітогорським Металургом.

Коли дівчина побачила камеру, то зажадала від Імамова негайно видалити знімки в різкій формі: "Я вас засужу, у мене великі зв'язки". Росіянин послухався і видалив всі матеріали.

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"Всі провідні ЗМІ в Росії повідомляли про це (про Кабаєву і Путіна). Ви можете стати імператрицею. Державна таємниця, державна власність - все у вашому розпорядженні. Кінцева мета Загітової - вийти заміж за президента Путіна", - припустив політолог.

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