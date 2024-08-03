Куля в голову: у сина популярного російського актора стріляли

Чоловік став жертвою випадкових розбірок у США.

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Чоловік виявився жертвою розбірок / Колаж Главред, фото Стархіт

Син покійного російського і вірменського актора Армена Джигарханяна повідомив про те, що в нього стріляли.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, про це повідомив сам син артиста Степан.

Він не став уточнювати, що саме сталося, і хто в нього стріляв. Він лише продемонстрував отримані каліцтва, підкресливши, що два постріли пролунали з невідомої машини. На даний момент його життю нічого не загрожує.

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"Після прибуття вчора додому в Лас-Вегас отримав кулю в голову. Життєво важливих центрів не зачеплено", - заявив він.

Пізніше джерело повідомило, що Степан став учасником місцевих розборок. Чим він не догодив гангстерам - так і залишається загадкою.

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Нагадаємо, раніше в мережі показали останнє прижиттєве фото актора Армена Джигарханяна, який перед смертю встиг ще раз одружитися і переписав заповіт. Син Тетяни Власової - останньої дружини Армена Джигарханяна показав фото актора в соцмережах.

Раніше також стало відомо про те, що його колишня дружина, піаністка Віталіна Цимбалюк-Романовська, висловилася щодо смерті актора і зазначила, що не піде на його похорон. "Для мене він помер три роки [тому], коли мене позбавили можливості бути поруч, бачити його, розмовляти з ним. Адже він був зі мною майже половину мого життя", - заявила Цимбалюк-Романовська.

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