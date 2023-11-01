Пугачова розчулила Мережу свіжими фото дітей від Галкіна

Легендарна радянська естрадна співачка Алла Пугачова, яка разом з чоловіком – гумористом і шоуменом Максимом Галкіним (жорстко засудив кривавий путінський режим) нещодавно покинула Ізраїль через новий виток ізраїльсько-палестинської війни, поділилася з фанатами на особистій сторінці в Instagram фото своїх молодших дітей (Гаррі і Лізи).
"Живемо далі", - коротко підписала знімки Алла Борисівна.
Спершу співачка показала окреме фото Лізи, на якому дівчинка з бездонними блакитними очима і довгою світловолосою зачіскою дивиться кудись вдалину.
А Гаррі на своєму знімку лежав на дивані і грайливо дивився в камеру фотографа.
Також Пугачова показала фото з Галкіним. Причому не особливо зрозуміло, коли і де вони були зроблені – але, швидше за все на одному зі світських раутів, які подружжя відвідувало за кордоном.
Нагадаємо, раніше визнаний іноземним агентом комік Максим Галкін, який разом з Аллою Пугачовою і дітьми живе в Ізраїлі, розповів, як переживає атаку терористів ХАМАС на Ізраїль.
Пізніше росЗМІ стали поширювати слух про те, що Пугачова і Галкін тікають від війни, і навіть опублікували фото з аеропорту, на якому нібито зображена сім'я артистів. Комік це заперечував.
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