Пугачова розчулила Мережу свіжими фото дітей від Галкіна

Відома радянська співачка Алла Пугачова показала фото своїх дітей, які народилися в шлюбі з коміком/шоуменом Максимом Галкіним.

https://glavred.net/stars/pugacheva-umilila-set-svezhimi-foto-detey-ot-galkina-10513102.html Посилання скопійоване

Пугачова показала фанатам своїх старших дітей від Галкіна / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарна радянська естрадна співачка Алла Пугачова, яка разом з чоловіком – гумористом і шоуменом Максимом Галкіним (жорстко засудив кривавий путінський режим) нещодавно покинула Ізраїль через новий виток ізраїльсько-палестинської війни, поділилася з фанатами на особистій сторінці в Instagram фото своїх молодших дітей (Гаррі і Лізи).

"Живемо далі", - коротко підписала знімки Алла Борисівна.

Спершу співачка показала окреме фото Лізи, на якому дівчинка з бездонними блакитними очима і довгою світловолосою зачіскою дивиться кудись вдалину.

відео дня

А Гаррі на своєму знімку лежав на дивані і грайливо дивився в камеру фотографа.

Також Пугачова показала фото з Галкіним. Причому не особливо зрозуміло, коли і де вони були зроблені – але, швидше за все на одному зі світських раутів, які подружжя відвідувало за кордоном.

Нагадаємо, раніше визнаний іноземним агентом комік Максим Галкін, який разом з Аллою Пугачовою і дітьми живе в Ізраїлі, розповів, як переживає атаку терористів ХАМАС на Ізраїль.

Пізніше росЗМІ стали поширювати слух про те, що Пугачова і Галкін тікають від війни, і навіть опублікували фото з аеропорту, на якому нібито зображена сім'я артистів. Комік це заперечував.

Інші новини про Максима Галкіна і Аллу Пугачову:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.