Слідом за Галкіним: Пугачова з дітьми покинула Ізраїль

Тепер сім'я Примадонни возз'єднається в одній з острівних держав.

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Алла Пугачова вивезла дітей з Ізраїлю / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін у перші дні військового конфлікту ХАМАС та Ізраїлю від імені своєї сім'ї заявив, що вони не планують залишати країну, яка стала для них домівкою після від'їзду з країни-окупанта. Комік стверджував, що він, Алла Пугачова та 10-річні двійнята Гаррі і Ліза, залишаються в Ізраїлі, який близький їм по духу.

Однак менш ніж через 2 тижні Галкін відправився на гастролі за кордон, при цьому не став уточнювати, де саме будуть перебувати його дружина і діти. Першим в турі шоумена значився Кіпр. І, як виявилося, недаремно.

Про це заявляють росЗМІ з посиланням на близьке оточення Пугачової і Галкіна. Примадонна з двійнятами нібито полетіла на Кіпр разом з чоловіком. На острові у них є вілла, яку сім'я придбала за 2 мільйони доларів у 2017 році.

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Там, за чутками, сім'я артистів планує жити найближчий рік, так як всі вони мають громадянство Кіпру.

Злостивці вже іронізують на тему того, що мріям Алли Пугачової про спокійну старість не судилося збутися - вона вже вдруге біжить від війни. Подейкують, що ракетні обстріли Ізраїлю сильно підкосили співачку, мовляв вона виснажена не тільки морально, а й фізично.

Раніше визнаний іноземним агентом комік Максим Галкін, який разом з Аллою Пугачовою і дітьми живе в Ізраїлі, розповів, як переживає атаку терористів ХАМАС на Ізраїль.

Пізніше росЗМІ стали поширювати чутки про те, що Пугачова і Галкін тікають від війни, і навіть опублікували фото з аеропорту, на якому нібито зображена сім'я артистів. Комік це заперечував.

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