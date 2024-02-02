Пугачова та Орбакайте запалили на концерті в Ізраїлі

На глядачів коцерту в Ізраїлі чекав сюрприз, а саме вихід Алли Пугачової на сцену.

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Крістіна Орбакайте запалила з Аллою Пугачовою / Колаж Главред, фото Instagram/orbakaite_k, скріншот відео

Російські пропагандистські телеграм-канали активно діляться відео, як феєрично в Ізраїлі пройшов концерт Крістіни Орбакайте.

Так, у мережі з'явилося відео, як на концерті співачки, на сцену до неї піднялася її мама - Алла Пугачова та її чоловік-комедіант Максим Галкін. Орбакайте, одягнена в чорну сукню з червоними елементами, співала веселу пісню. Пугачова і Галкін разом пустилися в танок на сцені.

Вони танцювали, як із Крістіною Орбакайте, так і разом. Було видно, з якою ніжністю Пугачова дивиться на свого чоловіка.

відео дня

Орбакайте також була рада присутності мами - вона обійняла її і продовжила свій виступ разом із нею.

На відео - танці Пугачової і Галкіна разом із Крістіною Орбакайте:

Концерт Орбакайте / Скріншот Телеграм

Нагадаємо, раніше подруга російської співачки Алли Пугачової, яка не підтримала тероризм Росії щодо України, виявляється хворіє з молодості на невиліковне захворювання - подагру.

Утім Примадонні вистачає мудрості та почуття гумору захистити свою родину. Співачка висміяла своїх хейтерів у рф, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.

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