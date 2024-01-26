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Пугачова прокоментувала відео маленької українки, яка готує національні страви

Олена Кюпелі
26 січня 2024, 22:54
Алла Пугачова залишила коментар на сторінці маленької українки.
Маленька українка захопила Аллу Пугачову
Маленька українка захопила Аллу Пугачову / Колаж Главред, фото Instagram/alla.orfey, nadin202121

Російська легендарна співачка Алла Пугачова, яка не підтримала напад терористичної Росії на Україну, несподівано прокоментувала відео маленької українки, яка готує їжу.

Йдеться про дівчинку Надю, яка має понад 180 тисяч підписників в Instagram, готує українські страви, а також тішить підписників своїм артистизмом і неймовірною харизмою.

Виявилося, що на дівчинку також підписана й Алла Пугачова. Ба більше, Примадонна не просто дивиться відео маленької Наді, а ще й коментує їх.

відео дня

Так, Пугачовій сподобалося відео, де Надюша готує українську картоплю з салом. Вона мило і по-дитячому коментує процес приготування. "Чуєте, як шкварчить", - каже малятко, коли починає смажити сало.

Аллі Пугачовій сподобалася маленька українка
Аллі Пугачовій сподобалася маленька українка / Скриншот Instagram/nadin202121

Пугачова в коментарях залишила сердечко і аплодуючі ручки.

До речі, дівчинка чимось нагадує доньку самої Алли Пугачової - Лізу. У мережі не раз відзначали артистичний талант дівчинки, а також її неймовірну харизму.

На відео - Надюша готує картоплю:

До речі, сам коментар Алли Борисівни також набрав не мало - понад 200 лайків.

Раніше актор-путініст, виконавець ролі Шерлока Холмса Василь Ліванов різко наїхав на Пугачову з Галкіним, назвавши артистів непристойними словами за їхнє рішення покинути країну-окупанта.

Утім Примадонні вистачає мудрості та почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів у рф, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.

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Алла Пугачова новини шоу бізнесу
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