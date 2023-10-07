Пугачова і Галкін не виходять на зв'язок з Ізраїлю: росіяни почали зловтішатися

Російські артисти Алла Пугачова і Максим Галкін, які вже тривалий час після втечі з країни-агресорки Росії проживають в ізраїльському Тель-Авіві, зараз опинилися в епіцентрі збройного конфлікту між бойовиками ісламського руху ХАМАС та Ізраїлем. Після того, як сьогодні, 7 жовтня, бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, артисти не виходили на зв'язок.
При цьому росіяни не забарилися зі своєю кровожерливою реакцією – громадяни країни-агресорки РФ одразу почали зловтішатися над співачкою і коміком у коментарях в соцмережах, радіючи тому, що вони разом з дітьми опинилися у смертельній небезпеці.
Нагадаємо, що російські зірки емігрували до Тель-Авіву з двома малолітніми дітьми після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а тепер їхні колишні фанати радіють, що вони опинилися у небезпеці.
Так, росіяни під останніми дописами коміка Максима Галкіна в Instagram почали сипати коментарі, у яких зловтішаються над тією ситуацією, у якій артисти опинилися зі своїми дітьми. Громадяни РФ пишуть, зокрема, таке:
- "Як там в Ізраїлі сьогодні? На лижі вже встав?",
- "Ну, як ранок? Бомбезно?",
- "Що там по Ізраїлю, братику?",
- "Цікаво, куди тепер будете бігти",
- "Підете воювати за Ізраїль?" тощо.
Війна в Ізраїлі
Вранці у суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував територію Ізраїлю. Бойовики Сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Після цього сили оборони Тель-Авів (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".
В Ізраїлі в суботу вдень заявили про понад 100 жертв, у Палестині – майже 200. Ізраїльське Міністерство охорони здоров'я повідомило, що загинули щонайменше 100 людей, ще 908 отримали поранення внаслідок терористичної атаки ХАМАСу на південні та центральні райони Ізраїлю. У той же час підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я в Газі заявляє про 198 загиблих і 1 610 поранених палестинців.
Представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявив, що до кінця дня в Ізраїлі не залишиться живих терористів. Представник ЦАХАЛу Річард Хехт сподівається, що до кінця 7 жовтня в Ізраїлі будуть ліквідовані всі терористи.
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