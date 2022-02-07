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Пугачова - село, Доліна - стидоба без освіти: Ірина Понаровська грубо розкритикувала співачок

7 лютого 2022, 16:15

Мемуари зірки 80-их вийшли вельми відвертими.

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Ірина Понаровська обізвала Пугачову та Доліну / instagram.com/irinaponarovskaya

Зірка 80-их, актриса і співачка Ірина Понаровська "проїхалася катком" дотепної критики по шоу-бізнесу.

Невтішну характеристику вона дала багатьом радянським та російським зіркам.

У листопаді 2021 року Понаровська випустила мемуари під назвою Чесно кажучи, в яких не стримуючи емоцій і виразів ділилася своїми спогадами про колег по сцені.

Так, Ларису Доліну Ірина Віталіївна охрестила стидобою "з освітою три з половиною курси Гнесинського заочного - причому не вищого навчального закладу, а училища".

Композитор і продюсер Ігор Крутой, на думку Понаровської, також не заслуговує загальної уваги: "Крутой брав у свій центр людей, які просто давали йому можливість заробити. І все, не більше того. Я не знаю жодного артиста, якого б він розкрутив, крім Хворостовського, але той розкрутив Крутого сам ще більше".

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Але найбільше дісталося, мабуть, Аллі Пугачовій. Виконавиця популярної пісні Рябиновые бусы пригадала Примадонні, з чого у них почалися контри, а також вельми принизливо відгукнулася про неї, як про людину в цілому:

"Як відомо, дівчину можна вивезти з села, але село з дівчини не вивезеш... І не важливо, яке у людини прізвище - Пугачова це чи Шерон Стоун... для мене вона село. І завжди залишиться селом, незважаючи на те, що живе в замку. ... Пугачова така досить розважлива мадам. Тоді вона ще не була в тій мірі популярності, коли почала зі мною спиною розмовляти".

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Раніше актриса і телеведуча Руслана Писанка загриміла до лікарні після падіння на сцені.

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шоу-бізнес Алла Пугачова Ігор Крутой Лариса Долина новини шоу бізнесу
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