Руслана Писанка загриміла до лікарні після падіння: лікарів немає, до ноги прикріпили гирю

Руслана Писанка загриміла в лікарню / Главред

Руслана Писанка під час вистави, в якій вона брала участь, раптово впала на сцені і не змогла підвестися. Українська артистка і телеведуча вперше прокоментувала цей інцидент в пості на Facebook.

Актриса пояснила, що на виставі "Поїзд "Одеса-Мама" вона з акторами танцювала короткий танець. Вона вчинила необережний рух і впала.

"Можливо, тому, що в залі театру було холодно, і м'язи виявилися не розігрітими. А може бути, - просто невдало оступилася. І впала вниз. Мені миттєво викликали швидку. Лікарі приїхали досить швидко. Дякую!"- написала Руслана.

Вона розповіла, що після невдалого падіння не ворушилася на сцені і чекала на допомогу, аби не пошкодити ногу.

Виявилося, що у актриси перелом ноги зі зміщенням і без операції ніяк не пройде. Зараз вона перебуває в одній з київських державних лікарень, де лежить на витяжці.

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"До ноги прикріплена спеціальна гиря, що витягує ногу. Хто стикався, - знає , що це за стан", - написала Писанка.

Оскільки сьогодні вихідний, то всі фахівці будуть тільки завтра. Писанка також завтра здаватиме всі необхідні для цього аналізи.

"Рухатися майже не можу - тільки лежати на спині. Мені дають знеболююче. І ось багато сплю, висипаюся, тому що відчуваю слабкість", - поскаржилася артистка.

Вона також розповіла, що вчора у неї була висока температура, а також підскочив тиск. Руслана вважає, що це через сильний стрес, оскільки сьогодні температура і тиск вже в нормі.

Раніше Главред повідомляв про те, що українська актриса і телеведуча Руслана Писанка 4 лютого впала та знепритомніла під час вистави. Інцидент стався на сцені Будинку офіцерів Збройних Сил України.

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