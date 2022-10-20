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Просто знищив: Потап яскраво "привітав" Соловйова з днем народження

20 жовтня 2022, 14:39

Олексій Потапенко принизив пропагандиста в знаменний день.

Потам, Соловйов
Потап яскраво "привітав" Соловйова з днем народження / скріншот Youtube

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) "привітав" пропагандиста Володимира Соловйова з днем народження.

На своїй сторінці в Instagram він представив новий хіт, в якому принизив росіянина. За словами зірки, цей рупор Кремля не заслуговує привітання, проте ніколи не буде зайвим нагадати українцям, хто він насправді.

Відзначимо, що в тексті хіта, який отримав красномовну назву "Соловйов довб**б" майже кожен рядок – нецензурний.

"Вікіпедія пише, що 20.10 день народження російського пропагандиста Соловйова. Привітання ця людина не заслуговує, а ось нагадування, ким він є, зробити можна", – анонсував репер.

У треку артист висміяв абсурдні тези, які Соловйов багато років штовхає в маси, щоб виправдати криваву політику Кремля. Зокрема, про "8 років бомбардування Донбасу" тощо.

Також співак нагадав росіянину, що той втратив маєтки за кордоном через свою провоєнну позицію.

Раніше на своїй сторінці в Instagram продюсер і музикант Потап висловився про колег, які колись виступали з ним на одній сцені, а тепер підтримують криваву війну.

Також ми писали, що після чергової серії терористичних обстрілів Росією українських міст Потап написав вірш-звернення до російського диктатора Володимира Путіна, якого назвав "бункерною заразою".

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Автор: Сергій Кущ
Потап Володимир Соловйов
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