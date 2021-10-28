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"Далі буде": серіал Моя улюблена Страшко продовжили на другий сезон

28 жовтня 2021, 14:56

У нових серіях розкажуть, як будуть розвиватися відносини між Максом і Настею.

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Моя улюблена Страшко отримає продовження / instagram.com/icedevka

Тільки вчора вийшла фінальна серія україномовного серіалу Моя улюблена Страшко. Сьогодні канал 1+1 анонсував вихід продовження драмеді, що швидко полюбилася всім.

Закінчилася фінальна серія сезону зворушливим поцілунком Насті і Макса під дощем під пісню Океану Ельзи Така як ти. На екранах також з'явився напис "Далі буде", який натякнув шанувальникам, що серіал може мати продовження.

Цю інформацію підтвердив телеканал 1+1: другому сезону серіалу Моя улюблена Страшко - бути!

Втім, виконавиця головної ролі серіалу Ірина Поплавська в інтерв'ю для Сніданку з 1+1 зазначила, що не знає, чи буде продовження.

Але і не заперечує таку можливість: "Там дійсно така кінцівка, підвішена. Її можно по-різному сприймати: і як незавершену історію, і як завершену в якомусь сенсі, тому... Все може бути, я думаю".

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Раніше Дмитро Комаров анонсував вихід нового сезону Світу навиворіт на каналі 1+1.

Подивитися усі серії серіалу "Моя улюблена страшко" можна на 1plus1.video.

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