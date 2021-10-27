УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Фінал серіалу Моя улюблена Страшко: чим здивує остання серія популярної драмеді

27 жовтня 2021, 18:44

Сьогодні стане відомо, чим же закінчиться історія кохання Насті і Макса.

false
Моя улюблена Страшко: фінальна серія / Пресслужба

Сьогодні о 20.45 на телеканалі 1+1 вийде 48-ма фінальна серія україномовного серіалу Моя улюблена Страшко, який здобув популярність та любов глядачів.

Напередодні довгоочікуваного фіналу до студії Твого дня завітали актори серіалу Дар'я Баріхашвілі, яка виконує роль нареченої Яніни, та Артур Логай, який грає друга головного героя Андрія. Актори заінтригували глядачів, чим закінчиться історія про сором’язливу та добру Настю Глушко. Нагадаємо, у вчорашній серії у головних героїв стався пристрасний та гарячий поцілунок. Проте, до чого це призведе, чи вдасться Насті вберегти своє кохання, а Максу втримати бізнес – стане відомо вже завтра у фінальній серії.

"Коли я озвучувала нещодавно свою героїню у фінальній сцені, то сплакнула. Остання серія буде дуже зворушливою та емоційною", - прокоментувала Даша.

У соціальних мережах підіймалось багато суспільно важливих тем. Протягом усього сезону у мережі набирав обертів особистий щоденник героїні ya_ne_strashko, у якому героїня Настя Глушко ділиться власними історіями, переживаннями та особистими проблемами, близькими кожному. А у рамках флешмобу #красивасерцем зірки ділилися пережитими історіями булінгу. Флешмоб підтримала Олександра Заріцька, Даша Астаф’єва, Меловін, Анна Різатдінова та інші. Користувачі розповідали свої історії психологічного тиску. Нагадаємо, Флешмоб проходив за підтримки Громадської правозахисної організації Ла Страда, а практикуючі психологи давали поради, як протидіяти емоційному тиску.

Директорка гарячих ліній громадської організації Ла Страда Альона Кривуляк розповіла, наскільки актуально підіймати у спільстві питання булінгу та мобінгу через зовнішність.

Реклама

"Проблеми булінгу та мобінгу дуже гостро стоять у суспільстві, але донедавна про це не прийнято було говорити. Те, що такі проблеми підіймаються у серіалі, а зірки діляться своїми історіями - мотивує людей не мовчати про проблемі і звертатися до наших гарячих ліній за психологічною допомогою. Після запуску серіалу та піар-кампанії кількість звернень на нашу гарячу лінію зросла на 25%. Буквально вчора до нас звернулася дівчина, яку не взяли на роботу адміністратором у готель, бо вона не відповідає зовнішнім стандартам краси, які прийняті у готелі. Ій прямо натякнули, що потрібно схуднути, щоб бути обличчям готелю. Після такої відповіді звичайно, що дівчина боїться ходити на співбесіди і звернулась до нас на гарячу лінію за консультацією психолога", - прокоментувала Альона.

Даша Баріхашвілі сказала, що дуже часто жінки цькують одна одну через зовнішність, бо можуть ревнувати:

"Моя героїня Яніна не сприймає Настю, так як ревнує до неї Макса. Він проводить з нею більше часу, довіряє, радиться, саме це і спонукало Яніну критикувати зовнішність, адже більше вона не знала, як висловити своє невдоволення. Я взагалі проти булінгу і навпаки захищаю тих, кого ображають".

false
Даша Баріхашвілі та Артур Логай / Пресслужба

Цікаво, що флешмоб #красивасерцем, запущений телеканалом 1+1, показав значні результати. Інтерв’ю зірок, які розповіли про свої історії булінгу, отримали 225 700 переглядів на Facebook та 152 500 переглядів на YouTube, загальне охоплення публікацій на Facebook склало 437 169 юзерів. 148 людей у коментарях розповіли свою історію булінгу, харасменту чи поділились своїми комплексами. Використання хештегу #красивасерцем в Тік Tok – 175 відео. Сумарна кількість переглядів – 212,9 тис.

За час кампанії особистий щоденник Насті Глушко в Instagram зібрав 3 864 підписників. Сумарна кількість охоплень у постах склала 423 700 людей. Загальна кількість коментарів – 5 317. Сумарна кількість переглядів відео в ТікТок за хештегом #мояулюбленастрашко – 2,4 млн.

false
Серіал і 1+1 підняли важливі в суспільстві питання булінгу і мобінгу через зовнішність / Пресслужба

Дивіться сьогодні о 20.45 на 1+1 фінальну серію україномовного серіалу Моя улюблена Страшко, у якому розповідається історія внутрішньої трансформації сором’язливої розумниці Насті Глушко. Вже сьогодні стане відомо, чим закінчиться історія стосунків між Настею із Максом, а також за кому дістанеться косметична компанія Bonvisage.

viber
шоу-бізнес новини шоу бізнесу Моя улюблена Страшко
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний романГороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний роман Увесь ковбасний совок оргазмує на "Спутник"Увесь ковбасний совок оргазмує на "Спутник" Тарифи на газ злетіли до 40 гривень за кубометр: українці дізналися ціни на листопадТарифи на газ злетіли до 40 гривень за кубометр: українці дізналися ціни на листопад Через пандемію COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - вченіЧерез пандемію COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - вчені Сибірські холоди і сніг: яким буде листопад в УкраїніСибірські холоди і сніг: яким буде листопад в Україні

Останні новини

20:04

Дочка Полякової в ліфчику показала тіло без фотошопу і нарвалася на критику 40-річних жінок

19:56

"Трупи нікуди складати": Комаровський звернувся до українців через ситуацію з COVID Відео

19:54

Справжня революція у прибиранні: у LG з’явилися нові бездротові вертикальні пилососи новости компании

19:49

Україна на не зможе створити газовий хаб без диверсифікації джерел надходження газу на ринок – експерт

19:38

В Україні злетіли ціни на популярний різновид м'яса

Реклама
19:13

ЗМІ розкрили масові схеми обману в українських супермаркетах Відео

19:07

Ситуація критична: Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі

19:06

Авторитаризм в Україні? Не вийде Погляд

19:06

Наймодніші кольори осінь-зима 2021 2022, які у холоднечу нас надихатимуть і зцілюватимуть Фото Відео

18:44

Фінал серіалу Моя улюблена Страшко: чим здивує остання серія популярної драмеді

18:38

Печиво на Хеллоуїн: топ-3 рецепта страшно смачної випічки

18:37

В Україні не мають наміру впроваджувати локдаун - Шмигаль Відео

18:34

На ринку в Маріуполі до туалету пускають лише "обраних" із щепленням

18:21

До чого сниться собака: тлумачення відомих сонників

18:17

Прожили душа в душу і померли в один день: на Львівщині від коронавірусу померло подружжя

17:59

Те, про що не прийнято говорити вголос: ТОП-5 знаменитостей, які страждають психічними розладами

17:53

Прикмети на 28 жовтня: що не можна робити у Єфимів день і як не потрапити в біду Відео

17:19

Велике будівництво: Херсонщина стала першою, де завершили реконструкцію приймальних відділень

17:09

Зеленський відреагував на петицію про заборону концертів російських артистів в Україні Відео

17:04

2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати

Реклама
16:50

Нафтогаз" не в змозі протягом тижня забезпечити бюджетників газом – Асоціація

16:47

Чому спроби схуднути зазвичай провалюються: дієтологиня назвала причини

16:39

Метінвест буде безкоштовно постачати кисень для боротьби з COVID-19 в кілька областей

16:35

В Україні стартувала вакцинація дітей: що потрібно знати про щеплення Відео

16:31

Ганяв без прав, авто на матері: у Нацполіції розповіли всі подробиці смертельної ДТП у Харкові Фото Відео

15:59

Зірка Не народися вродливою Неллі Уварова втратила дитину Відео

15:50

Лікування від нового штаму коронавірусу Дельта + немає: лікар попередила українців Відео

15:41

Як згенерувати Covid-сертифікат в додатку "Дія " і на порталі

15:40

Посиніли губи: у дитячому садочку Кропивницького малеча ледь не загинула від переохолодження

15:28

ДТП у Харкові: батько винуватця зробив першу заяву про трагедію

15:10

Потепління скасовується: синоптики попередили про дощі та тумани в Україні Відео

15:03

Резонансна ДТП у Харкові: донька загиблого записала емоційне звернення Фото Відео

15:00

Гороскоп на 28 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: суперечки, образи або союз з противниками Відео

14:59

Червона зона карантину: які обмеження будуть у Київській області з 30 жовтня

14:55

"Є області не червоні, а "бордові": Радуцький заявив про загрозу колапсу медичної системи Відео

14:39

Відома актриса Римма Зюбіна потрапила в ДТП

14:24

Названо найсмачніший і корисний бургер: готувати всього 10 хвилин Відео

14:12

ДТП у Харкові: з'явилися подробиці про стан постраждалих

14:03

Місячний календар стрижок на листопад 2021: кращі дні для нової зачіски та манікюру

13:42

Адвоката Саакашвілі не пустили до Грузії і відібрали паспорт: правозахисник залишився без документів

Реклама
13:42

Поки Дорофєєва у від'їзді: Володимир Дантес пристрасно вкусив танцівницю

13:32

Замість в'язниці в IT: у Мінцифри запропонували незвичайне покарання творцеві фейкової "Діі"

13:30

"Торгується до останнього, ціни знає": на Бессарабці розповіли про справжні закупівлі Тищенко Відео

13:09

Діти в Україні стали частіше хворіти "Дельтою": лікар розповіла, як його виявити

13:07

Законопроєкт №5655 про реформу містобудування можуть прийняти до кінця року

12:47

Оля Полякова розцілувала руки Ірині Білик і молила про прощення

12:40

ЗМІ дізналися подробиці про батьків підлітка, який влаштував ДТП у Харкові

12:33

"Вийду на ринг вбивати": розлючений Джошуа пообіцяв Усику жахіття у реванші Відео

11:52

У НАН б'ють на сполох через коронавірус: обіцяють по 30 тисяч ковід-хворих на добу і пік у листопаді Відео

11:49

Поліція спіймала хлопця, який зробив і продавав фальшиву "Дію" Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти