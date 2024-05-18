Триває розслідування: у переможців Євробачення-2024 відібрали кришталевий мікрофон

Переможці Євробачення 2024 - Немо (Швейцарія) розповіли, що у них немає кришталевого кубка. Організатори забрали приз у переможця після фотосесії та прес-конференції.
У своїх соцмережах Немо зазначили, що не знають, чи повернуть нагороду взагалі.
"Ми точно не знаємо, що сталося, але він не в моїй валізі, тому ми працюємо над тим, щоб знайти його знову. Я правда не знаю, де він зараз", - зізнався Немо.
Так само Немо пожартували, що триває розслідування, і думають, що оргкомітет може надіслати кубок поштою.
"Вони дали мені новий, коли мій зламався. Потім вони забрали його, тому що це був неофіційний приз, а запасний", - зазначили Немо.
@hitsradiouk Everyone keep their eyes peeled pls xox @nemothingsss #eurovision#eurovision2024♬ original sound - Hits Radio UK
Євробачення-2024
Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбувся 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.
Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.
Євробачення-2024 - останні новини
Зазначимо, Главред розповідав, про що пісня The Code переможців конкурсу Nemo, і як перекладаються слова треку, який став для молодих артистів своєрідним маніфестом.
А також раніше alyona alyona і Jerry Heil зробили потужну заяву прямо на сцені конкурсу - у своєму фінальному виступі артистки з України виголосили важливий для країни меседж.
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