Триває розслідування: у переможців Євробачення-2024 відібрали кришталевий мікрофон

Немо розповіли, що в них відібрали кришталевий мікрофон і невідомо чи повернуть його.

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Немо розповіли, що в них відібрали кришталевий мікрофон / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Переможці Євробачення 2024 - Немо (Швейцарія) розповіли, що у них немає кришталевого кубка. Організатори забрали приз у переможця після фотосесії та прес-конференції.

У своїх соцмережах Немо зазначили, що не знають, чи повернуть нагороду взагалі.

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"Ми точно не знаємо, що сталося, але він не в моїй валізі, тому ми працюємо над тим, щоб знайти його знову. Я правда не знаю, де він зараз", - зізнався Немо.

Так само Немо пожартували, що триває розслідування, і думають, що оргкомітет може надіслати кубок поштою.

"Вони дали мені новий, коли мій зламався. Потім вони забрали його, тому що це був неофіційний приз, а запасний", - зазначили Немо.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбувся 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

Євробачення-2024 - останні новини

Зазначимо, Главред розповідав, про що пісня The Code переможців конкурсу Nemo, і як перекладаються слова треку, який став для молодих артистів своєрідним маніфестом.

А також раніше alyona alyona і Jerry Heil зробили потужну заяву прямо на сцені конкурсу - у своєму фінальному виступі артистки з України виголосили важливий для країни меседж.

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