"Притиснув мене до крісла": актор Логай після втрати пальця потрапив у страшну ДТП

Український актор театру і кіно Артур Логай наприкінці серпня потрапив у Києві в серйозну дорожньо-транспортну пригоду.

У суботу, 27 вересня він розповів у своєму Instagram-акаунті, що вирішив поділитися цією історією з підписниками, адже сьогодні вона ледь не повторилася. За словами актора, він почав рухатися на зелений сигнал світлофора, коли раптово згадав про ту аварію.

"На тому ж самому перехресті почав рух на "зелений" і мене як флешбеком... Ну, я не знаю, як це називається. І я такий - а я не буду поспішати нікуди. І проїжджає машина. У мене просто немає слів", - написав він.

У серпневій аварії машина актора зазнала значних пошкоджень. За його словами, ДТП сталася через те, що водій іншого авто поїхав на "червоний". Люди не постраждали.

"Пристібайтеся завжди! Завдяки тому, що ремінь безпеки буквально притиснув мене до крісла, подушка безпеки не дістала до обличчя. Будьте уважними на дорозі. Це не тільки ваша безпека, а й інших людей", - порадив Логай.

Про персону: Артур Логай Артур Логай - український актор театру, кіно і телебачення, співак. Брав участь у проектах "Х-фактор-5" (10-те місце) і "Танці з зірками-8" (перемога). Найбільш відомий ролями в серіалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" тощо.

