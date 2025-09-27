Рус
"Притиснув мене до крісла": актор Логай після втрати пальця потрапив у страшну ДТП

Віталій Кірсанов
27 вересня 2025, 22:57
29
ДТП сталася через те, що водій іншого авто поїхав на "червоний"
Артур Логай потрапив в аварію
Артур Логай потрапив в аварію / колаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Коротко:

  • Артур Логай наприкінці серпня потрапив в аварію
  • Машина актора отримала значні пошкодження

Український актор театру і кіно Артур Логай наприкінці серпня потрапив у Києві в серйозну дорожньо-транспортну пригоду.

У суботу, 27 вересня він розповів у своєму Instagram-акаунті, що вирішив поділитися цією історією з підписниками, адже сьогодні вона ледь не повторилася. За словами актора, він почав рухатися на зелений сигнал світлофора, коли раптово згадав про ту аварію.

відео дня

"На тому ж самому перехресті почав рух на "зелений" і мене як флешбеком... Ну, я не знаю, як це називається. І я такий - а я не буду поспішати нікуди. І проїжджає машина. У мене просто немає слів", - написав він.

У серпневій аварії машина актора зазнала значних пошкоджень. За його словами, ДТП сталася через те, що водій іншого авто поїхав на "червоний". Люди не постраждали.

"Пристібайтеся завжди! Завдяки тому, що ремінь безпеки буквально притиснув мене до крісла, подушка безпеки не дістала до обличчя. Будьте уважними на дорозі. Це не тільки ваша безпека, а й інших людей", - порадив Логай.

Артур Логай - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Артур Логай став жертвою трагічної випадковості і порушень правил безпеки, в результаті чого він втратив палець.

Артур Логай заявив, що має бронь від театру, але від призову в разі чого ховатися не має наміру.

Артур Логай шокував шрамами на руках після спроби самогубства.

Про персону: Артур Логай

Артур Логай - український актор театру, кіно і телебачення, співак. Брав участь у проектах "Х-фактор-5" (10-те місце) і "Танці з зірками-8" (перемога). Найбільш відомий ролями в серіалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" тощо.

Зимова "сплячка" газонокосарки: чи потрібно зливати бензин

10:38

"Українці вороги": що говорив путініст Кеосаян про УкраїнуВідео

10:26

Чи можна їсти ягоди і фрукти, які ростуть на кладовищі: священник відповівВідео

