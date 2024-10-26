Український актор шокував шрамами на руках після спроби самогубства

Артур Логай показав серйозні шрами на своїх руках.

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Артур Логай розповів про самогубство/ колаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Про що розповів актор:

Від якої залежності страждав Логай

Що врятувало його від суїциду

Чому він вирішив накласти на себе руки

Український актор Артур Логай, який нещодавно потрапив у ДТП, зробив несподіване відверте зізнання.

Як розповів він в інтерв'ю Аліні Дротик, виявляється, зірка у своєму юному віці переживав непростий період і навіть боровся із залежністю від азартних ігор. Він відчував постійне почуття провини перед власною матір'ю, оскільки йому постійно потрібні були гроші.

Хто такий Артур Логай? Артур Логай - український актор театру, кіно і телебачення, співак. Брав участь у проєктах "Х-фактор-5" (10-те місце) і "Танці з зірками-8" (перемога). Найбільш відомий ролями в серіалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" тощо.

Артист також показав свої шрами, які на той час стали невдалою спробою самогубства.

Логай показав свої шрами / Фото скріншот

"Якби я дійсно тоді хотів, то ми б зараз не розмовляли. Я думаю, що 13 років тому це було і бажання, і небажання, і спосіб привернути увагу, і спосіб зняти з себе відповідальність за те, що накоїв. Усе потроху, але, якби хотів, доробив би до кінця. Можливо, мені тоді пощастило, що батьки приїхали раніше, ніж мали приїхати", - додав він.

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Нагадаємо, раніше Артур Логай записав відео, в якому виклав подробиці нещасного випадку. Так Логай розповів, що пересувався містом на мотоциклі. Водій на автомобілі, який їхав поруч, порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого актор упав разом із мотоциклом.

Раніше український шоумен Дядя Жора розповів, як вліз у бійку, в якій отримав 13 ножових поранень. Після цього з артистом сталася клінічна смерть.

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