Притула відверто зізнався, як йому вдається виїжджати за кордон

Ексшоумен, а нині волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула зізнався, як йому вдавалося виїхати за кордон уже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це він розповів в інтерв'ю Євгену Яновичу в YouTube.
Притула заявив, що за межі країни він виїжджає відповідно до чинного законодавства.
"Виїжджав згідно з чинним законодавством. Тобто, я навіть на "Шлях" не подавався за останні два роки, тому що дуже довго розглядається. Ми на "Шлях" подаємо час від часу людей із Фонду поїхати забрати якусь техніку за кордон", - пояснює волонтерка.
Щодо самого Притули, то він зазначає, що в нього троє неповнолітніх дітей, тому йому й дозволено виїжджати з України.
"Я - батько трьох неповнолітніх дітей, законодавство дозволяє мені перетинати кордон. Але на початку січня цього року, коли я почув, що з кінця грудня почали відбуватися якісь речі, коли навіть багатодітних батьків не пропускали через кордон, я звернувся за уточненням. Я пішов у ТЦК, мене направили на ВЛК, я її пройшов, у мене є відповідний документ, який я показую під час перетину кордону",- підсумував він.
Хто такий Сергій Притула?
Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня і блогерка Христина Горняк, шукатиме нового коханого на романтичному шоу.
Також українського ведучого романтичних реаліті-шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника зупинили представники ТЦК. Про це він самостійно розповів у соціальних мережах.
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