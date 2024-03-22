Притула відверто зізнався, як йому вдається виїжджати за кордон

Український телеведучий Сергій Притула відповів користувачам Мережі та чесно зізнався, як йому вдалося виїхати за кордон під час війни.

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Сергій Притула каже, що за кордон він їздить у повній відповідності до закону / колаж Главред, фото УНІАН

Ексшоумен, а нині волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула зізнався, як йому вдавалося виїхати за кордон уже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це він розповів в інтерв'ю Євгену Яновичу в YouTube.

Притула заявив, що за межі країни він виїжджає відповідно до чинного законодавства.

"Виїжджав згідно з чинним законодавством. Тобто, я навіть на "Шлях" не подавався за останні два роки, тому що дуже довго розглядається. Ми на "Шлях" подаємо час від часу людей із Фонду поїхати забрати якусь техніку за кордон", - пояснює волонтерка.

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Щодо самого Притули, то він зазначає, що в нього троє неповнолітніх дітей, тому йому й дозволено виїжджати з України.

"Я - батько трьох неповнолітніх дітей, законодавство дозволяє мені перетинати кордон. Але на початку січня цього року, коли я почув, що з кінця грудня почали відбуватися якісь речі, коли навіть багатодітних батьків не пропускали через кордон, я звернувся за уточненням. Я пішов у ТЦК, мене направили на ВЛК, я її пройшов, у мене є відповідний документ, який я показую під час перетину кордону",- підсумував він.

Хто такий Сергій Притула? Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня і блогерка Христина Горняк, шукатиме нового коханого на романтичному шоу.

Також українського ведучого романтичних реаліті-шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника зупинили представники ТЦК. Про це він самостійно розповів у соціальних мережах.

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